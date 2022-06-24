TFF ile beIN Group arasında yayın hakları sözleşmesi imzalandı -2- - Son Dakika
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TFF ile beIN Group arasında yayın hakları sözleşmesi imzalandı -2-

24.06.2022 11:47

- TFF ile beIN Group arasında yayın hakları sözleşmesi imzalandı Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig yayın hakları için 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan 2 yıllık uzatma sözleşmesi TFF ile Digiturk arasında imzalandı.

- TFF ile beIN Group arasında yayın hakları sözleşmesi imzalandı

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig yayın hakları için 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan 2 yıllık uzatma sözleşmesi TFF ile Digiturk arasında imzalandı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, anlaşmanın 2 milyar 250 milyon TL üzerinden yapıldığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu ile uzun yıllardır Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN MEDIA GROUP arasında, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan 2 yıllık uzatma sözleşmesi imza töreni, bugün TFF'nin Riva'daki tesislerinde düzenlendi. İmza törenine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Digiturk CEO'su ve beIN MEDIA GROUP CEO'su Yousef Al-Obaidly ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende bir konuşma yapan TFF Başkanı Büyükekşi, "İlk anlaşma 2 Milyar 50 Milyon TL olarak bize geldi. Bu anlaşmayı geldikten sonra 2 Milyar 200 Milyon TL'ye çıkardık. Kulüpler Birliği de bu anlaşmaya onay verdi. Dizileri 140 ülkeye, futbolumuzu 105 ülkeye satıyoruz. Bunu arttırmamız lazım. Marka değerimizi arttırırsak, ülke tanıtımına da katkı yaparız" ifadelerini kullandı.

Yousef Al-Obaidly ise anlaşmaya dair şu cümlelere yer verdi:

"TFF yönetimine teşekkür ederim. İki taraf da birlikte çalışmak için büyük efor harcadı. Türk taraftarlara en iyi yayını izletebilmek için tutkulu biçimde çalışmaya devam edeceğiz. Türk futbolunun marka değerini arttırmaya çalışacağız. 105 ülkede Türk futbolu yayınlanıyor. Daha fazla ülkede yayınlanması için çalışacağız. Türk bayrağının daha fazla ülkede yayınlanmasını istiyoruz."

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Digiturk, beIN, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF ile beIN Group arasında yayın hakları sözleşmesi imzalandı -2- - Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF ile beIN Group arasında yayın hakları sözleşmesi imzalandı -2- - Son Dakika
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