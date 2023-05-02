PFDK'ya sevk edilen isimler duyuruldu, aralarında İrfan Can Kahveci de var! - Son Dakika
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PFDK'ya sevk edilen isimler duyuruldu, aralarında İrfan Can Kahveci de var!

02.05.2023 23:31

TFF'nin bu haftaki sevkleri açıklandı. Açıklanan listede Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ve Beşiktaş'lı yöneticilerden Emre Kocadağ ve Serhan Çetinsaya sportmenliğe aykırı hareket, sarı-lacivertli futbolcu İrfan Can Kahveci de kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Tartışmaların ve gerilimin arttığı Süper Lig'de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve İrfan Can Kahveci, PFDK'ye sevk edilirken Beşiktaşlı Yöneticilerden Emre Kocadağ ve Serhan Çetinsaya ise sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle kurula sevk edildi.

İŞTE AÇIKLAMALAR:

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 29.04.2023 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/6 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu İRFAN CAN KAHVECİ'nin aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 29.04.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un 29.04.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 30.04.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan "sportmenliğe aykırı hareket " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi EMRE KOCADAĞ'ın kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi SERHAN ÇETİNSAYA'nın 30.04.2023 tarihinde sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşımında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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İrfan Can Kahveci, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor PFDK'ya sevk edilen isimler duyuruldu, aralarında İrfan Can Kahveci de var! - Son Dakika


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SON DAKİKA: PFDK'ya sevk edilen isimler duyuruldu, aralarında İrfan Can Kahveci de var! - Son Dakika
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