Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suriye-Lübnan Basketbol Dostluk Maçı

20.04.2026 20:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye ve Lübnan erkek milli basketbol takımları, Şam'daki El-Fayha Spor Salonu'nun açılışı kapsamında dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İçişleri Bakanı Enes Hattap, Gençlik ve Spor Bakanı Muhammed el-Hamid ve diğer bazı yetkililer izledi.

Açılış töreninde müsabaka öncesi basket atışları yapan Cumhurbaşkanı Şara, iki takımın oyuncularını selamlayarak, karşılaşma topunu imzaladı.

Açılışta kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, en sevdiği sporlardan biri olan basketbolu savaş nedeniyle bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Şara konuşmasında,"Başka benzer bir oyuna geçtik. Savunma taktiği, hücum, zafer ve mağlubiyetin olduğu farklı bir oyun. Gelecek, sizler için daha iyi şeyler saklıyor olabilir. "dedi.

Bu alanı seven bir Gençlik ve Spor Bakanı olduğunu belirten Şara, "Böyle bir açılışın gerçekleşmesi için çok emek harcadı. Birkaç gün önce istifasını verdi ama kabul etmedik." İfadelerini kullandı.

Şara sözlerine şöyle devam etti:

"Suriye ve Lübnan halkları arasında çok iyi bir ilişki vardı. Ama siyaset bu ilişkiyi bozdu. İlişkilerin onarılması adına bu faaliyet çok isabet oldu. İki ülke arasında net bir galip yok. Biri kazanırsa diğeri de kazanır. Suriye ve Lübnan çok yıprandı. Artık buna bir son vermek lazım. Şimdi imar ve kalkınma zamanı. Allah sizlere güzel hizmetler verebilmek için bize güç versin."

-Uluslararası standartlara uygun spor salonu

Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Cemal Şerif ise yaptığı konuşmada, "Bugün, sadece duvarlar ve çatıdan ibaret olmayan, Suriyeli sporseverlerin sevgi ve adil rekabet içinde bir araya geldiği bu mekanda toplanıyoruz." dedi.

Şerif, uluslararası standartlara uygun olarak modernize edilen El-Fayha Spor Salonu'nun açılışını gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şerif "Suriye sporunun en önemli simgelerinden birini yeniden canlandırdık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Basketbol, Etkinlik, Lübnan, Suriye, Kültür, Spor, Şara, Şam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 21:47:03. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.