Suriyeli Yüzücü'den Türk Bayrağı ile Gurur - Son Dakika
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Spor

Suriyeli Yüzücü'den Türk Bayrağı ile Gurur

Muhammed Naim Mısıroğlu, Dubai'de kazandığı şampiyonluğu Türkiye'ye armağan etti.

19.12.2024 14:18
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Dubai'de düzenlenen Oceanman Açık Su Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 30-39 yaş kategorisinde birinci olan Suriyeli Muhammed Naim Mısıroğlu, kazandığı şampiyonluğu Türkiye'ye ve Türk vatandaşlarına armağan etti.

Birincilik kürsüsünde Türk Bayrağı'yla sevinç pozu veren 38 yaşındaki Muhammet Naim Mısıroğlu, Suriye ve Türkiye'de yaşadıklarını Anadolu Ajansı muhabirine anlattı.

Aslen Halepli olduğunu dile getiren Mısıroğlu, "Halep 6 milyon nüfuslu bir şehirdi. Şu anda ise 800 bin kişi var. 5 milyondan fazla insan gitti. Halep'teki en büyük yüzme akademisindeydim ve burada 3 bin 72 yüzücü, 72 de hoca vardı. İki amcam dünya şampiyonu, babam da milli antrenördü. Ben de 18 yaşında Asya şampiyonu ve Arap ülkeleri şampiyonu oldum ama Esed için yüzmek istemedim. Çünkü halka çok zulüm yaptı. Babamın yüzme malzemesi üreten fabrikası, yüzme akademisi, havuzu vardı. Hepsi bombalandı. Esed çok zalim, çok kötü, katil bir insan." dedi.

Suriyeli sporcu, 2012 yılında Türkiye'ye göç ettiklerini, uzun süre turizm sektöründe çalıştıktan sonra 2020'de asıl mesleği olan yüzme sporuna geri döndüğünü ve yeniden turnuvalara katıldığını aktardı.

"Türkiye benim ikinci vatanım oldu"

Dubai'deki yarışlarda elde ettiği birincilik sebebiyle çok mutlu olduğunu vurgulayan Mısıroğlu, madalya kürsüsüne Türk bayrağıyla çıkma gerekçesini şu sözlerle dile getirdi:

"Türkiye benim ikinci vatanım oldu. Burada çok arkadaşım var ve hepsini çok seviyorum. Hepimiz kardeşiz. Söylemek istediğim çok kelime var ama söyleyemiyorum maalesef, Türkçem yetmiyor. Türkiye'ye, Türklere, Türkiye'deki tüm insanlara kalpten çok teşekkür ediyorum. Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Allah biliyor kalbimi. Çok samimi şekilde söylüyorum bunu. İnşallah başka yarışlarda da Türk Bayrağı'nı temsil etmeye devam edeceğim."

"Bence Türkiye ve Suriye tek vatan"

Esed Rejimi'nin devrilmesi ve Beşşar Esed'in Suriye'yi terk etmesi sebebiyle çok mutlu olduğunu kaydeden Mısıroğlu, "Kalbim şu anda hem Türkiye hem de Suriye için atıyor. Bence Türkiye ve Suriye tek vatan. Tıpkı Osmanlı döneminde olduğu gibi. Ben Osmanlı'yı da çok seviyorum." şeklinde konuştu.

Muhammed Naim Mısıroğlu, bir sonraki yarışın Ağustos ayında Uzak Doğu'da olduğunu anımsatarak, "Şimdiden antrenmanlara başlamam lazım. Orada Allah izin verir de yarışı kazanırsam, bu sefer kürsüye iki bayrakla çıkacağım. Ben Türkiye'ye tekrar çok teşekkür ediyorum. Benim için en büyük mesaj bu. Tüm Türklere kalpten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Suriyeli Yüzücü'den Türk Bayrağı ile Gurur - Son Dakika

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