Sutopu Avrupa Challenger Kupa Mücadelesi Başladı

Sutopu Erkekler Avrupa Challenger Kupası 8'li final müsabakaları başladı.
ENKA Sadi Gülçelik Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonun ilk gününde 3 Türk temsilcisi maça çıktı.
Günün ilk mücadelesinde ENKA, A Grubu'nda Portekiz temsilcisi Vitoria'yı 17-9 yendi.
B Grubu'nda oynanan son karşılaşmada ise Galatasaray, Heybeliada'yı 18-7 mağlup etti.
Sutopu Erkekler Avrupa Challenger Kupası 8'li final'e yarın oynanacak maçlarla devam edilecek.
