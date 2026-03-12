Sutopu Avrupa Challenger Kupa Mücadelesi Başladı - Son Dakika
Sutopu Avrupa Challenger Kupa Mücadelesi Başladı

12.03.2026 22:20
ENKA ve Galatasaray, Avrupa Challenger Kupası'nda rakiplerini mağlup etti. Yarından devam edecek.

Sutopu Erkekler Avrupa Challenger Kupası 8'li final müsabakaları başladı.

ENKA Sadi Gülçelik Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonun ilk gününde 3 Türk temsilcisi maça çıktı.

Günün ilk mücadelesinde ENKA, A Grubu'nda Portekiz temsilcisi Vitoria'yı 17-9 yendi.

B Grubu'nda oynanan son karşılaşmada ise Galatasaray, Heybeliada'yı 18-7 mağlup etti.

Sutopu Erkekler Avrupa Challenger Kupası 8'li final'e yarın oynanacak maçlarla devam edilecek.

Kaynak: AA

