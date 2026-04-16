Sutopunun Geleceği İçin Daha Fazla Maç Gerekiyor

16.04.2026 11:32
A Milli Kadın Sutopu Takımının başantrenörü Mavrotas, daha fazla yaş grubu maçı ve kamp önerdi.

A Milli Kadın Sutopu Takımı Başantrenörü Dimitris Mavrotas, Türkiye'de sutopu branşının gelişmesi için yaş gruplarına daha fazla maç ve kampların sağlanması gerektiğinin söyledi.

Başantrenör Mavrotas ile milli sporcular Dilara Buralı ve Hamiyet Süzmeçelik, 21-27 Nisan tarihlerinde Malta'da düzenlenecek Dünya Kupası Division 2 öncesi Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) gerçekleştirdikleri kampta AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli takımın yeni başantrenörü Mavrotas, Türkiye'de sutopunun gelişimini takip ettiğini belirterek, "Türkiye'de kadınlar sutopu branşında çok gelişme gördüm. A takımımızı, uzun vadede yaş gruplarının organizasyonunu artırarak, daha çok yaş grubuna maç ve kamplar sağlayarak geliştirebiliriz." dedi.

Takımın performansından memnun olduğunu dile getiren Mavrotas, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki Dünya Kupası'nda hedefimiz tecrübe kazanmak çünkü genç bir kadromuz var. Uzun vadeli hedeflerimiz arasında olimpiyatlara gitmek var. Bu da Dünya Kupası'yla başlayacak. Orada dünya sıralamasında ilk 8'e giren çok güçlü rakiplerimiz olacak. Bizim bu takımlara karşı beraberce oynayıp tecrübe kazanmamız çok önemli."

"Geçmişe oranla çok daha iyi durumdayız"

A Milli Kadın Sutopu Takımı Kaptanı Dilara Buralı da motivasyonlarının yüksek olduğunu belirterek, "Genç bir takımız, herkes birbiriyle iyi anlaşabiliyor. Önümüzdeki hafta Yunanistan'a kampa gideceğiz. Yaklaşık bir hafta diğer takımlarla oynama şansı elde edeceğiz. Bizim için iyi bir avantaj olacak. Çünkü takım olarak ne yapabildiğimizi göreceğiz." dedi.

Türkiye'deki sutopunun yaygın bir spor olmadığına dikkati çeken Dilara, şöyle konuştu:

"Futbol, voleybol, basketbol gibi bir konumda değiliz ama geçmişe oranla çok daha iyi durumdayız. Sutopunda eskiye oranla çok daha fazla kulüp var, daha fazla sporcu yetişiyor ve milli takımlara daha fazla destek var. Medya görünürlüğü de artarsa sutopu daha fazla ön plana çıkabilir."

"Bu sporun daha çok duyulacağını düşünüyoruz"

Aynı zamanda bilgisayar programcılığı eğitimi alan Hamiyet Süzmeçelik, Fransız bir kulüpte forma giydiğini ve milli takımda yer almanın çok keyifli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Sutopu, voleybol ya da futbol gibi çok ön planda olan bir branş değil ama biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yaptıkça da bu sporun daha çok duyulacağını düşünüyoruz. Takım olarak hedeflerimiz tabii ki en iyisini yapabilmek. Bunun için de çok çalışıyoruz. Kamp süreçlerimiz zorlu ama çok keyifli geçiyor."

Kaynak: AA

