Suudi Arabistan'da 7 gollü çılgın maç! Ronaldo kendisine ''Yaşlandın'' diyenlere sahada cevap verdi - Son Dakika

Suudi Arabistan'da 7 gollü çılgın maç! Ronaldo kendisine ''Yaşlandın'' diyenlere sahada cevap verdi

Suudi Arabistan\'da 7 gollü çılgın maç! Ronaldo kendisine \'\'Yaşlandın\'\' diyenlere sahada cevap verdi
Son Güncelleme: 23.09.2023 09:38

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Al Nassr, sahasında Al Ahli'yi 4-3 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca attı. Karşılaşma sonrası röportaj veren Ronaldo, ''Bana 'Yaşlandın, artık bittin' diyorlar. Bunun böyle olmadığını gösteriyorum. Çünkü ben futbolu seviyorum.'' dedi.

Al Nassr ile Al Ahli, Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr 4-3 kazandı.

RONALDO VE TALISCA DUBLE YAPTI

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Al Nassr, sahasında Al Ahli'yi 4-3 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4 ve 52. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 17 ve 45. dakikalarda Anderson Talisca attı.

KESSIE VE MAHREZ'İN GOLLERİ YETMEDİ

Konuk takımın gollerini ise 30 ve 87. dakikada Franck Kessie ile 50. dakikada penaltıdan Riyad Mahrez kaydetti. Bu sezon beşinci galibiyetini elde eden Al Nassr, puanını 15'e çıkardı.

Suudi Arabistan'da 7 gollü çılgın maç! Ronaldo kendisine 'Yaşlandın' diyenlere sahada cevap verdi
Suudi Arabistan'da 7 gollü çılgın maç! Ronaldo kendisine 'Yaşlandın' diyenlere sahada cevap verdi
Suudi Arabistan'da 7 gollü çılgın maç! Ronaldo kendisine 'Yaşlandın' diyenlere sahada cevap verdi
Suudi Arabistan'da 7 gollü çılgın maç! Ronaldo kendisine 'Yaşlandın' diyenlere sahada cevap verdi
Suudi Arabistan'da 7 gollü çılgın maç! Ronaldo kendisine 'Yaşlandın' diyenlere sahada cevap verdi
Suudi Arabistan'da 7 gollü çılgın maç! Ronaldo kendisine 'Yaşlandın' diyenlere sahada cevap verdi

Cristiano Ronaldo, Al Nassr, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Suudi Arabistan'da 7 gollü çılgın maç! Ronaldo kendisine ''Yaşlandın'' diyenlere sahada cevap verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da 7 gollü çılgın maç! Ronaldo kendisine ''Yaşlandın'' diyenlere sahada cevap verdi - Son Dakika
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