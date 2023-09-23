Suudi Arabistan\'da 7 gollü çılgın maç! Ronaldo kendisine \'\'Yaşlandın\'\' diyenlere sahada cevap verdi

Al Nassr ile Al Ahli, Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr 4-3 kazandı.

RONALDO VE TALISCA DUBLE YAPTI

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Al Nassr, sahasında Al Ahli'yi 4-3 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4 ve 52. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 17 ve 45. dakikalarda Anderson Talisca attı.

KESSIE VE MAHREZ'İN GOLLERİ YETMEDİ

Konuk takımın gollerini ise 30 ve 87. dakikada Franck Kessie ile 50. dakikada penaltıdan Riyad Mahrez kaydetti. Bu sezon beşinci galibiyetini elde eden Al Nassr, puanını 15'e çıkardı.