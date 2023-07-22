Mbappe, koca bir devleti harekete geçirdi! Suudi Arabistan, onu ülkede görmek istiyor

Suudi Arabistan Devleti, Al Hilal'de oynamasını istediği Kylian Mbappe'nin ülkede forma giymesi için atağa geçti. Fransız futbolcuya 2 yıl için 400 milyon euro teklif eden hükümet, PSG'ye ise bonservis için 200 milyon euro vermeye hazır.

JAPONYA KAMPINA GÖTÜRÜLMEDİ

Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain tarafından Real Madrid ile 2024 yılı için anlaştığı gerekçesiyle kadro dışı bırakıldı. Dünyaca ünlü futbolcu, Japonya kampına götürülmedi.

SUUDİ ARABİSTAN'DA OYNAMAK İSTEMİYOR

L'Equipe'in haberine göre ise Mbappe, Paris Saint-Germain'den ayrılması durumunda yalnızca Real Madrid'de forma giyecek. Fransız futbolcu, Suudi Arabistan'da kesin bir şekilde oynamak istemiyor.