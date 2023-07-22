Mbappe, koca bir devleti harekete geçirdi! Suudi Arabistan, onu ülkede görmek istiyor - Son Dakika
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Mbappe, koca bir devleti harekete geçirdi! Suudi Arabistan, onu ülkede görmek istiyor

22.07.2023 13:58

Suudi Arabistan Devleti, Al Hilal'de oynamasını istediği Kylian Mbappe'nin ülkede forma giymesi için atağa geçti. Fransız futbolcuya 2 yıl için 400 milyon euro teklif eden hükümet, PSG'ye ise bonservis için 200 milyon euro vermeye hazır.

Suudi Arabistan Devleti, Al Hilal'de oynamasını istediği Kylian Mbappe'nin ülkede forma giymesi için atağa geçti. Fransız futbolcuya 2 yıl için 400 milyon euro teklif eden hükümet, PSG'ye ise bonservis için 200 milyon euro vermeye hazır.

JAPONYA KAMPINA GÖTÜRÜLMEDİ

Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain tarafından Real Madrid ile 2024 yılı için anlaştığı gerekçesiyle kadro dışı bırakıldı. Dünyaca ünlü futbolcu, Japonya kampına götürülmedi.

SUUDİ ARABİSTAN'DA OYNAMAK İSTEMİYOR

L'Equipe'in haberine göre ise Mbappe, Paris Saint-Germain'den ayrılması durumunda yalnızca Real Madrid'de forma giyecek. Fransız futbolcu, Suudi Arabistan'da kesin bir şekilde oynamak istemiyor.

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