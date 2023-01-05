Ne konuştukları merak konusu olmuştu! İşte Ronaldo'nun eski Beşiktaşlı Aboubakar'a söylediği o sözler - Son Dakika
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Ne konuştukları merak konusu olmuştu! İşte Ronaldo'nun eski Beşiktaşlı Aboubakar'a söylediği o sözler

05.01.2023 16:02

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, ilk antrenmanına çıkmadan önce takım arkadaşlarıyla bir araya geldi. Portekizli süperstarın Beşiktaş'ın eski golcüsü Aboubakar ile yaptığı kısa süreli konuşma merak konusu oldu. Ronaldo'nun Aboubakar'a Portekiz Milli Takımı'nın doktoru Joao Carlos Noronha'dan selam getirdiği öğrenildi.

Cristiano Ronaldo, yeni kulübünde ilk antrenmanına çıkmadan önce soyunma odasında takım arkadaşlarıyla tanıştı. Tüm futbolcuların tek tek elini sıkan Ronaldo, sıra Aboubakar'a geldiğinde Kamerunlu golcüye sarıldı ve ikili arasında kısa bir konuşma gerçekleşti.

RONALDO, ABOUBAKAR'A NE DEDİ?

İkili arasında yaşanan konuşmada Ronaldo, Aboubakar'a Portekiz Milli Takımı'nın doktoru Joao Carlos Noronha'dan selam getirdiğini söyledi. Ronaldo, "Noronha sana sevgilerini gönderdi" derken Aboubakar, Portekizli yıldıza gülümseyerek teşekkür etti.

Herkes ne dediğini merak ediyordu! Aboubakar ve Ronaldo arsındaki sır diyalog ortaya çıktı

PORTEKİZLİ DOKTOR ABOUBAKAR'I AMELİYAT ETMİŞTİ

Aboubakar'ın Porto'da oynadığı dönem dizinden ağır bir sakatlık geçirdiği öğrenildi. O dönem Kamerunlu yıldızın ameliyatını Portekiz Milli Takımı'nın doktoru Joao Carlos Noronha gerçekleştirmişti. Öte yandan Vincent Aboubakar'ın adı, Cristiano Ronaldo ile yollarını ayıran Manchester United ile anılıyor.

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Son Dakika Spor Ne konuştukları merak konusu olmuştu! İşte Ronaldo'nun eski Beşiktaşlı Aboubakar'a söylediği o sözler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ne konuştukları merak konusu olmuştu! İşte Ronaldo'nun eski Beşiktaşlı Aboubakar'a söylediği o sözler - Son Dakika
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