Transferi devlet büyükleri bitiriyor! Cristiano Ronaldo için heyecanlandıran açıklama - Son Dakika
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Transferi devlet büyükleri bitiriyor! Cristiano Ronaldo için heyecanlandıran açıklama

25.11.2022 20:57

Suudi ekibi Al Nassr'dan 2 sezon için 240 milyon euroluk teklif alan Cristiano Ronaldo'nun ikna edilmesi için Suudi Arabistan Spor Bakanı devreye girdi. Prens Abdulaziz bin Türki el Faysal, "Bu transferde her şey mümkün diyerek" ateşi yaktı.

Kulüpsüz kalan Cristiano Ronaldo'ya Suudi Arabistan takımı Al Nassr'dan çılgın teklif geldi. Ronaldo'ya 2 sezon için 240 milyon euro önerildi. Portekizli yıldız ilk etapta bu teklifi geri çevirmişti.

RONALDO'YU İSTİYORLAR

Suudi Arabistan'da hükümet, Ronaldo'nun ülkeye gelmesini çok istiyor. Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Türki el Faysal, Ronaldo'yu istediklerini dile getirdi.

"HER ŞEY MÜMKÜN"

Spor Bakanı Faysal yaptığı açıklamada, "Ronaldo'nun gelmesini çok istiyorum. Bu lige ve spora fayda sağlayacak bir isim ve gençlere ilham verecek. Her şey mümkün" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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