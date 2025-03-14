Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile oynanan karşılaşmada 2 gol birden atarak karşılaşmaya damga vuran Sebastian Szymanski, bu performansıyla yıllar sonra bir ilke imza atmış oldu.
Szymanski, 45 ve 73. dakikalarda İskoç ekibinin filelerini havalandırmayı başararak Deivid'den (2008, Sevilla) sonra Avrupa kupalarının eleme turlarında deplasmanda 2 gol atan ilk Fenerbahçeli futbolcu olarak tarihe geçti. Polonyalı yıldız, gollerinin yanı sıra müsabaka boyunca sergilediği performansla da alkış aldı.
Son Dakika › Spor › Szymanski, Rangers'a attığı gollerle tarihe geçti - Son Dakika
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