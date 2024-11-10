Tadic, 6. Golünü Attı

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Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, Sivasspor maçında attığı golle Süper Lig'de 6. golüne ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic, 1 gole imza atarken gösterdiği performansla da galibiyette önemli rol oynadı. Mücadeleye kaptan olarak başlayan Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri'nin kaleci Nikolic tarafından düşürülmesi ile kazanılan penaltıda topu filelere göndererek 54. dakikada takımının 2. golünü kaydetti.

Dusan Tadic, bugünkü golüyle ligde bu sezon 6. golüne ulaştı. Deneyimli futbolcu bu sezon, Alanyaspor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Samsunspor ve Sivasspor maçlarında gol sevinci yaşadı. Sırp futbolcu, ligde 3 kez de gol pası verirken, UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 golü bulunuyor.

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun değişmez isimlerinden olan Tadic, bu sezon 10'u ilk 11 olmak üzere 11 lig maçında da forma giydi. - İSTANBUL