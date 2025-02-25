Taekwondo İl Şampiyonası Aydın'da Yapıldı - Son Dakika
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Taekwondo İl Şampiyonası Aydın'da Yapıldı

Taekwondo İl Şampiyonası Aydın\'da Yapıldı

Aydın'da yapılan Taekwondo İl Şampiyonası'nda 200 sporcu kıyasıya mücadele etti.

25.02.2025 13:48
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Taekwondo Türkiye Şampiyonası'na kadar uzanan seçmelerin ilki olan Okullar Arası Yıldızlar ve Gençler Taekwondo İl Şampiyonası'nın Aydın ayağı Efeler SKS Spor Salonu'nda yapıldı.

12-17 yaş arası 40 ayrı kilo kategorisinde yarışan ve toplamda 200 sporcunun katıldığı seçmelerde kıran kırana geçen mücadeleler renkli görüntülere sahne oldu. Antrenörlerin ve ailelerin yalnız bırakmadıkları sporcular, kendi kategorilerinde birinci olabilmek için ter döktü. Yıldızlar kategorisinde birinci olan sporcular 11-13 Nisan tarihlerinde Kütahya'da düzenlenecek olan Okullar Arası Yıldızlar Grup müsabakalarına katılırken, Gençler kategorisinde birinci olan sporcularda 1-3 Mart tarihlerinde Afyon'da düzenlenecek Okulları Arası Gençler Grup Müsabakalarına katılacak.

Taekwondo Aydın İl Temsilcisi Bahadır Yorgancı, "Aydın'ı gururlandırmayı heyecanla beklediğimiz seçmelerimizin ilki olan Okullar Arası Yıldızlar ve Gençler Aydın İl Şampiyonamızı başarı ile tamamladık. Afyon ve Kütahya da düzenlenecek grup müsabakalarında dereceye giren sporcularımız Okullar Arası Türkiye Şampiyonasında Aydınımızı temsil edecekler. Antrenörlerimizin desteği ve sporcularımızın çabası sayesinde Yeni Türkiye şampiyonları çıkaracağımıza olan inancımız tamdır" diyerek destek veren herkese teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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