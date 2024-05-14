TAF Başkanı Fatih Çintimar: Altyapıdan seçtiğimiz çocukları olimpiyat hedefiyle yetiştirmeye gayret ediyoruz - Son Dakika
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TAF Başkanı Fatih Çintimar: Altyapıdan seçtiğimiz çocukları olimpiyat hedefiyle yetiştirmeye gayret ediyoruz

TAF Başkanı Fatih Çintimar: Altyapıdan seçtiğimiz çocukları olimpiyat hedefiyle yetiştirmeye gayret ediyoruz

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na hazırlık sürecinde olduklarını ve altyapıdan seçtikleri başarılı çocukları olimpiyat hedefiyle yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti. Çintimar, hedeflerinin 25 kota ulaşmak olduğunu ve uluslararası antrenörler eşliğinde çalışan 20'ye yakın sporcunun bu hedefe ulaşmak için çaba gösterdiğini ifade etti. Ayrıca, Dünya Yürüyüş Şampiyonası'nda elde ettikleri başarılarla iki sporcuyla yürüyüş branşında olimpiyatta ülkemizi temsil etmeyi hedeflediklerini söyledi. Çintimar, ayrıca 2024 Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda da beş sporcunun yarışacağını ve olimpiyat kotasına sahip olduklarını belirtti.

14.05.2024 10:48
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Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, altyapıdan seçtikleri başarılı çocukları olimpiyat hedefiyle yetiştirmeye gayret etiklerini söyledi.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları ve Atletizm Federasyonu'nun hedefleri ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Hedefimiz 25 kotayı alabilmek"

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kısa bir süre kala hazırlıklarının devam ettiğini dile getiren Fatih Çintimar, alabilecekleri tüm kotaları kazanmak istediklerini söyledi. 20'ye yakın sporcunun uluslararası antrenörler eşliğinde çalıştığını aktaran Çintimar, "Paris Olimpiyat Oyunları için hazırlıklarımız uzun bir süredir devam ediyor. Artık son aşamalardayız. Şu an 20'ye yakın sporcumuz uluslararası kamp merkezlerinde uluslararası antrenörler eşliğinde hazırlıklarına devam ediyor. Hedefimiz 25 kotayı alabilmek. Bunun için mücadelemiz devam ediyor. İnşallah olimpiyat kota son tarihinde de bununla ilgili bütün çalışmalarımız tamamlanmış olacak" diye konuştu.

"Dünya Yürüyüş Şampiyonası kota anlamında yapılan en büyük organizasyondu"

Antalya'da geçtiğimiz ay düzenlenen Dünya Yürüyüş Şampiyonası'nın büyük bir organizasyon olduğuna dikkat çeken Başkan Çintimar, "Dünya Yürüyüş Şampiyonası'nı Antalya'da gerçekleştirdik ve bugüne kadar kota anlamında yapılan en büyük organizasyondu. Burada da bize düşen kotalarımızı aldık. İki çocuğumuz da ranking sistemi içerisinden kota alma noktasına geldiler. Bu hafta da Mazlum Demir ve Ayşe Tekdal Polonya'da yapılan yarışmada boy gösterdi. Kendi kategorilerinde Mazlum dördüncü, Ayşe de dokuzuncu olarak yarışı tamamladılar ve oradan aldıkları puanlarla şu an mazlum ranking sistemi içerisindeki yerini sabitledi gibi duruyor. İnşallah rankingden de iki sporcu gelecek. Böylece yedi sporcuyla sadece yürüyüş branşında olimpiyatta ülkemizi temsil etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

2024 Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nın 17-25 Mayıs 2024 tarihlerinde Japonya'nın Kobe şehrinde yapılacağını sözlerine ekleyen Çintimar, "Paralimpik atletlerde de atletizm federasyonuna bağlandı. Bedensel engelli paralimpik atletlerimizin de Japonya Kobe'de Dünya Şampiyonası var. Burada da beş sporcumuz yarışacak ama bu yarışacak sporcularımızın hemen hemen tamamının olimpiyat kotası mevcut. Olimpiyatlar öncesi son dünya şampiyonasında hepsinin kürsüye çıkabilmek için bir hedefi var. İnşallah orada da en iyi şekilde ülkemizi temsil edip, madalyalarla ülkemize dönecekler" dedi.

"Altyapıdan seçtiğimiz çocukları olimpiyat hedefiyle yetiştirmeye gayret ediyoruz"

Son dönemlerde yapılan yatırımlarla atletizmin geliştiğinin altını çizen Fatih Çintimar, "Cumhuriyet tarihimizde baktığınız zaman başarıların yüzde 99.9'u son 20 yılda geldi. Son 10 yılda da özellikle mevcut gelip geçen bakanlarımızın, spor genel müdürlerimizin, teşkilatımızın atletizme vermiş olduğu destek, kulüplerimizin atletizme yapmış olduğu yatırım neticesinde bu başarıları elde ediyoruz. Bu başarıların inşallah devamını getirmek istiyoruz. Altyapıdan gelen çocuklarımızla çok hızlı bir ivmeyle, çok güçlü bir yapıyla daha da yukarıya taşıyacağız. Altyapıdan seçtiğimiz çocukları kamplarla daha yukarıya taşıyarak, olimpiyat hedefiyle yetiştirmeye gayret ediyoruz. Şu anki sporcularımızın yaş ortalamasına da baktığınız zaman çok ciddi genç bir kadroyla olimpiyatlara gidiyoruz ve bu çocukların hepsi bizim altyapıdan yetiştirdiğimiz çocuklarımız. Bu sporcuların inşallah önümüzdeki dönemlerde de çok daha yükseğe, çok daha ileriye gideceğine inanıyoruz" cümlelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TAF Başkanı Fatih Çintimar: Altyapıdan seçtiğimiz çocukları olimpiyat hedefiyle yetiştirmeye gayret ediyoruz - Son Dakika

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