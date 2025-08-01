KEÇİÖREN Belediyesi Spor Kulübü ve Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından bu yıl 2-3 Ağustos tarihlerinde 2'ncisi düzenlenecek olan Taha Akgül Karakucak Güreşleri Lansmanı, Ankara'da gerçekleştirildi.

Lansmana, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, İşitme Engelliler Federasyon Başkanı Dursun Gözel, Keçiören Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Abdullah Çakmar, eski milli güreşçi Rıza Kayaalp, Feyzullah Aktürk ile eski başpehlivan Şaban Yılmaz ve diğer milli sporcular katıldı. Programda konuşan Keçiören Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Abdullah Çakmar, "2'ncisini düzenleyeceğimiz Taha Akgül Karakucak güreşleri 2-3 Ağustos tarihleri arasında Bağlum Stadı'nda yapılacaktır. Karakucak güreşleri; 2028, 2032, 2036 hatta 2040 güreşlerinin inşallah önünü açacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.

RIZA KAYAALP: ALTYAPISAL SIKINTILARIMIZI 3-4 SENE İÇİNDE ÇÖZECEĞİZ

Eski milli güreşçi Rıza Kayaalp, 'Taha Akgül Karakucak Güreşleri'ne bir önceki yıl olduğu gibi yoğun katılım olmasını temenni ederek, "Buradaki kardeşlerimiz her sene bu turnuvaya katılarak hem kendilerini geliştirecekler hem de milli takımlara girmeye çalışacaklar. İnşallah bu güreşler, serbest güreşin büyük bir altyapısı olur. Son zamanlarda altyapısal bir sıkıntımız var. İnşallah 3-4 sene içerisinde bunu toparlayıp en iyi güreşçileri minderlere sürmeyi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ise, "Bizler bu sporla uğraşan ve spora değer veren bir milletin adıyız. Elimizden geldiğince milli ata sporumuza sahip çıkma yolunda kıymetli hocalarımda, sporcularımızla ilerliyoruz. Türk sporu dünyada inanılmaz derecede üst noktalara gidecek ve şanlı Türk bayrağımızda her yerde dalgalandıracağız. Biz bu inançtayız. Bunun heyecanını geçen sene nasıl taşıdıysak, bu sene de taşımaya devam edeceğiz. Seneye ve ondan sonraki senelerde de Allah hayırlı uzun ömür verdikçe bunu devam ettireceğiz" diye konuştu.

2 Ağustos Cumartesi günü Keçiören Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadyumu'nda başlayacak olan organizasyonda, Türkiye'nin 81 ilinden yaklaşık 2 bin sporcu; minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere 4 farklı kategoride mücadele edecek. Ayrıca Türk güreşine emek vermiş, olimpiyat ve dünya şampiyonu efsane güreşçiler de organizasyonda onur konuğu olarak yer alacak.