Spor

- Taha Akgül: "Milletimizin dualarıyla, alnımızın akıyla olimpiyatlardan döneceğiz"

ABB Başkanı Mansur Yavaş, şampiyon sporcuları kabul etti

ANKARA - Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan Taha Akgül, 31 yıl sonra gelen takım şampiyonluğundan dolayı da ayrı bir gurur yaşadıklarını söyledi. Milli güreşçi, bir an önce Paris Yas Olimpiyatları için çalışmaya başlayacağını da aktararak, "Milletimiz bize dua etsinler. Onların dualarıyla, alnımızın akıyla oradan döneceğiz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan ASKİ Spor Kulübü sporcularını makamında kabul etti. Yavaş, sporcuların hem güreşte hem de halterde gösterdikleri başarıdan dolayı gururlandıklarını belirterek, "İnşallah olimpiyatlarda eksikleri telafi edeceğiz. Sporcu çalışmamızın meyvelerini de görmeye başladık. Desteklerimiz devam edecek, tesis gerekiyorsa tesis. Yeni yetişen gençlerin sayısını da mutlaka artırmamız gerekiyor. Onun çalışmalara aynen devam. Başarılarınızın devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Abdullah Çakmar: "İstiklal Marşımız için altın madalyalarla başkentimize geldik"

Antrenör Abdullah Çakmar, Avrupa şampiyonasında hem güreşte hem de halterde başarılara imza attıklarını dile getirerek, "31 yıl aradan sonra Avrupa şampiyonluğu nasip oldu. Biz her zaman bir bütün olarak bakıyoruz. Hem güreşte hem de halterde çok ciddi başarılara imza attık. Orada öylesine bir mücadele verdik ki yenilseydik takım şampiyonluğu gidiyordu. Vatanımız, milletimiz için bayrak sevdası ve İstiklal Marşımız için altın madalyalarla Başkentimize geldik" diye konuştu.

Taha Akgül: "Kolay bir başarı değil"

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan Taha Akgül ise İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Milli güreşçi, girdiği her Avrupa Şampiyonasında altın madalya aldığını ve bunun tarihi bir başarı olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Dünyada böyle bir sporcu olduğunu düşünmüyorum. Dünya şampiyonasında bronz ve gümüş madalyam var ama Avrupa şampiyonunda hep altın madalya aldım. Bu Avrupa şampiyonasının şöyle bir önemi vardı; müsabakam Gürcistanlı sporcuylaydı. Ben o maçta yenilsem takım halinde onlar şampiyon oluyorlardı. Ben yenersem takım halinde biz şampiyon oluyorduk. Öyle de bir önemi vardı. Kazandığım maçla beraber 2 altın madalya getirdim. Hem kendi bireysel şampiyonluğum hem de takım şampiyonluğum geldi. Ender başarılardan bir tanesi de takım şampiyonluğuydu. 13 yıldır A Milli Takım'da ülkemi temsil ediyorum ama takım şampiyonluğu yaşamamıştım. 31 yıl sonra serbest güreş takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye tarihinde üçüncü şampiyonluğu başardık. Kolay bir başarı değil. Bu anlamda 2 defa İstiklal Marşımızı orada okumamız, bizim için çok büyük bir gurur oldu."

"Olimpiyatlar bu işin zirvesi"

Paris Yaz Olimpiyatları'na azimle çalışacağını da sözlerine ekleyerek Akgül, "Bu bizi rehavete kesinlikle götürmeyecek. Çalışmaya bir an önce başlayayım ki rehaveti atayım. 5 ay dile kolay, hemen geçecek. Olimpiyatlar da bu işin zirvesi. En iyi şekilde oraya hazırlanacağız. Elimden geleni yapacağım. Antrenmanlarda daha fazla zorlayacağım, canım yanacak. Kendimi üzmekten de korkmayacağım. Milletimiz bize dua etsinler. Onların dualarıyla, alnımızın akıyla oradan döneceğiz" cümlelerine yer verdi.