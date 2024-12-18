Taha Akgül, Türk Güreşinin Geleceği İçin Mücadele Edecek - Son Dakika
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Spor

Taha Akgül, Türk Güreşinin Geleceği İçin Mücadele Edecek

Taha Akgül, Türk Güreşinin Geleceği İçin Mücadele Edecek

Yeni başkan Taha Akgül, kaybolan altyapıyı kurtarma ve güreşin geleceği için çalışmalara başlayacak.

18.12.2024 16:16
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Türkiye Güreş Federasyonunun yeni başkanı Taha Akgül, "Türk güreşinin geleceğini, kaybolan altyapımızı kurtarma adına elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Federasyonun Anadolu Hotels Esenboğa Thermal'de yapılan genel kurulu sona erdi.

Başkanlığa seçilen Taha Akgül, teşekkür konuşmasında, sonuçların Türk sporuna ve güreşine hayırlı olmasını temenni ederek, "İnşallah bugün güreşin birlikteliği, güreşin geleceği kazanacak. Nasıl minderde alnımızın teriyle, bileğimizin hakkıyla mücadele edip güreşi bir yerlere getirmeye çalıştıysak, bu saatten sonra da federasyon başkanlığında elimizden gelen her şeyi yapacağız. Türk güreşinin geleceğini, kaybolan altyapımızı kurtarma adına elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Destek veren vermeyen herkese teşekkür eden Akgül, "Selçuk ağabeyin de bilgi birikiminden faydalanmak isterim. 2015'te birlikte dünya şampiyonu olduk. Bundan sonraki süreçte tüm camiamızla birlik içinde olursak Türk güreşini çok iyi yerlere getireceğimize inanıyorum. Güreşin ayrıştırmaya gerçekten tahammülü yok, birlik olup güçlerimizi birleştirme zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

Tekrar kulüpleri ziyaret edeceğini dile getiren Akgül, "Türk güreşine 4-5 ay sonra nasip olursa bir tesis kazandıracağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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