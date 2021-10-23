Tahkim Kurulu, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcuları Altay Bayındır ve Bright Osayi Samuel'e PFDK tarafından ceza verilmişti. Tahkim Kurulu bu cezaları onadı

OSAYI-SAMUEL, 3 MAÇ TAKIMINI YALNIZ BIRAKACAK

Tahkim Kurulu'nun onadığı cezalar sonrası Fenerbahçe'de Altay Bayındır 1, Bright Osayi Samuel ise 3 maç takımdan uzak kalacak. Yıldız futbolcular, sarı-lacivertlilerin Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağı Alanyaspor maçında takımlarını yalnız bırakacak.

TFF'den yapılan açıklama şöyle: