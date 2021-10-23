Üye Girişi
Tahkim Kurulu, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı - Son Dakika

Tahkim Kurulu, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı

23.10.2021 15:38

TFF Tahkim Kurulu, Altay Bayındır'ın 1 ve Bright Osayi Samuel'in 3 maçlık cezalarını onadı. Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor'la karşılaşacak sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcular yer almayacak.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcuları Altay Bayındır ve Bright Osayi Samuel'e PFDK tarafından ceza verilmişti. Tahkim Kurulu bu cezaları onadı

OSAYI-SAMUEL, 3 MAÇ TAKIMINI YALNIZ BIRAKACAK

Tahkim Kurulu'nun onadığı cezalar sonrası Fenerbahçe'de Altay Bayındır 1, Bright Osayi Samuel ise 3 maç takımdan uzak kalacak. Yıldız futbolcular, sarı-lacivertlilerin Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağı Alanyaspor maçında takımlarını yalnız bırakacak.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

  • Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcuları Bright Osayi Samuel ve Altay Bayındır ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 21.10.2021 tarih ve E.2021-2022/227 - K.2021-2022/277 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 23.10.2021 Cumartesi günü saat 12:15'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. Özge Tokarlı Gündüz, Av. Uğur Oker ve Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Altay Bayındır'ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;
  • Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Bright Osayi Samuel'in, sosyal medya hesabındaki açıklamalarında yer alan müsabaka hakemlerine yönelik hakaretinden dolayı Futbol Disiplin Talimatı'nın 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,
  • Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Altay Bayındır'ın, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36/1-a ve 35/4. maddeleri ile Futbol Disiplin Talimatı'nın 12. maddesinin uygulanması suretiyle neticeten ve takdiren 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir.
Tahkim Kurulu, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Altay Bayındır, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tahkim Kurulu, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye, Eurovision yarışmasına bu yılda katılmayacak 16:03 Türkiye, Eurovision yarışmasına bu yılda katılmayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil hakkında konuştu: Hedefimiz Türkiye'yi üs haline getirmektir 15:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil hakkında konuştu: Hedefimiz Türkiye'yi üs haline getirmektir Yeni virüs patlak verdi! Eti çürütüp, AİDS'e yol açıyor 15:41 Yeni virüs patlak verdi! Eti çürütüp, AİDS'e yol açıyor
PKK, cinsel içerikli paylaşımla karalama oyunu oynuyor 15:40 PKK, cinsel içerikli paylaşımla karalama oyunu oynuyor Akıncı Üssü'nde FETÖ'nün darbe planının detayları çıktı 15:21 Akıncı Üssü'nde FETÖ'nün darbe planının detayları çıktı 19 yaşındaki rapçi Einar, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti 14:52 19 yaşındaki rapçi Einar, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin 14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti 13:46 Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti

Son Dakika Haberleri
16:02 Türkiye, Eurovision yarışmasına bu yılda katılmayacak
15:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil hakkında konuştu: Hedefimiz Türkiye'yi üs haline getirmektir
15:57 Oyun oynadığı sırada koluna demir saplanan çocuk, korkulukla beraber hastaneye kaldırıldı
15:56 Çaykur Rizespor, Süper Lig'de ilk galibiyetini Kasımpaşa'dan aldı
15:41 Yeni virüs patlak verdi! Eti çürütüp, AİDS'e yol açıyor
15:39 Dünya genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı kentler arasına Türkiye'den iki şehir listeye girdi
15:38 Tahkim Kurulu, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı
15:37 Sahne alan Serdar Ortaç, kadın dansçısıyla sarmaş dolaş oynadı
15:21 Akıncı Üssü'nde FETÖ'nün darbe planının detayları çıktı
15:12 Galatasaray'ın paylaşımı Melo'nun transfer iddialarını güçlendirdi
6,5 milyar dolarlık altın rezervi bulunan Söğüt'te üretim 2022 sonunda başlayacak 6,5 milyar dolarlık altın rezervi bulunan Söğüt'te üretim 2022 sonunda başlayacak         
16:08
Yargıtay, kargoda kaybolan altın sebebiyle yargılanan kargo şirketi müdürünün beraatini onadı. Yargıtay, kargoda kaybolan altın sebebiyle yargılanan kargo şirketi müdürünün beraatini onadı.         
16:00
Çaykur Rizespor, Süper Lig'de ilk galibiyetini Kasımpaşa'dan aldı Çaykur Rizespor, Süper Lig'de ilk galibiyetini Kasımpaşa'dan aldı         
15:56
Dünya genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı kentler arasına Türkiye'den iki şehir listeye girdi Dünya genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı kentler arasına Türkiye'den iki şehir listeye girdi         
15:40
Sahne alan Serdar Ortaç, kadın dansçısıyla sarmaş dolaş oynadı Sahne alan Serdar Ortaç, kadın dansçısıyla sarmaş dolaş oynadı         
15:38
Yemek yemediği için babasının yumruk attığı 1,5 yaşındaki Elif, hayatını kaybetti Yemek yemediği için babasının yumruk attığı 1,5 yaşındaki Elif, hayatını kaybetti         
14:56
Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor         
14:44
Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
13:52
Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı         
12:31
Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor         
12:10
İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi         
11:17
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak         
10:56
5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı         
10:52
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 16:25:09. #1.13#
SON DAKİKA: Tahkim Kurulu, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement