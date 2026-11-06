Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'de Archie Brown'a verilen 3 maçlık men cezasını onadı - Son Dakika
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Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'de Archie Brown'a verilen 3 maçlık men cezasını onadı

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TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Archie Brown'a verilen 3 maçlık men ve 100.000 TL para cezasına yaptığı itirazı reddederek cezaları onadı. Kurul ayrıca Samsunspor'un 280.000 TL'lik para cezası ile Galatasaray'a verilen cezalara yapılan itirazları da reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Archie Brown'un 3 maçlık cezası için yaptığı itirazı reddetti ve cezayı onadı.

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor'un yaptığı itirazları görüşerek karara bağladı.

TFF Tahkim Kurulu'nun açıkladığı kararlar şöyle:

"- Teknik Adam Erol Bulut ile Gaziantep Futbol arasındaki uyuşmazlıklarda, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun daha önceki kararlarına karşı yapılan itirazlar incelendi. Kurul, davalı kulübün itirazını kabul ederek UÇK kararının kaldırılmasına ve davanın reddine oybirliğiyle karar verdi.

Samsunspor'un taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve çirkin tezahürat nedeniyle aldığı 280.000,00 TL para cezası ile belirli bloklardaki seyircilerin e-bilet blokajı cezalarında isabetsizlik görülmeyerek başvurunun reddine ve kararların onanmasına hükmedildi.

Fenerbahçe'nin çirkin tezahürat, saha olayları, sportmenliğe aykırı hareket ve talimatlara aykırılık nedeniyle aldığı para cezaları ile Futbolcusu Archibald Norman Brown'un kavga eylemi sebebiyle aldığı 3 resmi müsabakadan men ve 100.000,00 TL para cezası onandı.

Galatasaray'ın çirkin tezahürat, saha olayları, seremonide fazla refakatçi çocuk bulundurulması, ihraç edilen futbolcunun açıklama yapması ve skorbordda tescil edilmemiş logo kullanılması gerekçeleriyle verilen para cezalarına yaptığı itirazlar reddedildi; Doğu Tribünü 102 numaralı blok ibaresinin çıkarılması suretiyle maddi hata düzeltilerek kararlar onandı."

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuGalatasaraySamsunsporFenerbahçeSporSon Dakika

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