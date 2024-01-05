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Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti - Son Dakika
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Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin futbolcusu Fred'e verilen 3 maçlık cezayı 2 maça düşürdü. Kayserispor maçında hakaret sebebiyle kırmızı kart gören ve 3 maç ve 39 bin TL ceza alan Fred'in cezası 2 maç ve 26 bin TL olarak düzeltildi.

05.01.2024 - 22:06,  Güncelleme: 22:17
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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli Fred'e verilen 3 maçlık cezada indirime gitti.

CEZASI 2 MAÇA İNDİRİLDİ

TFF'den yapılan açıklamada, Kayserispor maçında "hakaret" sebebiyle kırmızı kart gören ve 3 maç ve 39 bin TL ceza alan Fred'in cezasının 2 maç ve 26 bin TL olarak düzeltildiği açıklandı. Aynı maçta ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş'ın cezası ise 2 maçtan 1 maça düşürüldü.

Tahkim Kurulu Fred'in cezasını 2 maça düşürdü

İşte TFF'den yapılan o açıklama;

"Fenerbahçe Futbol A.Ş. futbolcusu Frederico Rodrigues De Paula Santos'a müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezasına yönelik itirazın kısmen kabulü ile; sübut bulan ihlalin FDT'nin 36. maddesi ile düzenlenen "Sportmenliğe Aykırı Hareket" ihlali niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT'nin 36. maddesi ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 26.000,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oyçokluğu ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş. futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın çift sarı karttan ihracı sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca verilen 2 resmi müsabakadan men ve 78.000,00 TL para cezasının FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle sonuç cezanın 1/2 oranında indirilmesi suretiyle takdiren 1 resmi müsabakadan men cezası ve 39.000,00 TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

Tahkim Kurulu Fred\'in cezasında indirime gitti
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
  • Mustafa Uzun: Zaten bozuk olan futbolumuzu iyice çürüğe cikaran bu federasyon yuzunde futboldsn iyice sogudum.ceza alan bu futbolcular anadolu takimlarinda olsalar asla ceza indirimine gitmezlerdi. Bu en basit ornek aslinda.. Yanıtla 15 28

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