Tahsin Çakmak\'ın Geleceği Belirsiz

2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'da geride bıraktığımız sezon devre arasında 3'üncü Lig temsilcisi Kuşadasıspor'a kiralanan Tahsin Çakmak'ın yeni sezonda kadroda yer alması beklenmiyor. İkinci yarıda Kuşadasıspor formasıyla 14 maçta 1 gol atıp, siyah-beyazlı kulüple Bölgesel Amatör Lig'e düşme üzüntüsü yaşayan gurbetçi futbolcunun takımda düşünülmediği iddia edildi.

İzmir temsilcisi ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki orta saha oyuncusundan kendisine kulüp bulması istenecek. Tahsin'in kulüp bulamaması halinde Altınordu'da kalabileceği ifade edildi. Herta Berlin altyapısında yetişen Tahsin, Almanya'nın Bölgesel Lig takımı Babelsberg 03'ten transfer edilmişti. Tahsin, ligin ilk yarısında kırmızı-lacivertli formayla 10 maçta 261 dakika süre buldu.