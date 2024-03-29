Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe\'nin tarihi kongresi için kim ne dedi?

Spor

Trabzon maçında yaşanan olayların ardından ligden çekilmeyi görüşmek üzere 2 Nisan Salı günü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapma kararı alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuya ilişkin olarak camianın önde gelenleriyle istişarelerini sürdürüyor.

TOPLANTI GECE SAATLERİNE KADAR SÜRDÜ

Koç, önceki gün sarı lacivertli kulübe geçmişte hizmet veren yöneticilerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki yemeğe, aralarında camianın duayen isimlerinin de bulunduğu 90'ı aşkın eski yönetici katıldı. Gece saat 23.30'a kadar süren toplantıda katılımcıların çoğu kürsüye çıkıp, ligden çekilme önerisiyle ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Yöneticilerin görüşleri şu şekilde;

Ali Koç'un yanında olduklarını ancak ligden çekilmeye karşı olduğunu dile getiren Abdullah Kiğılı, "Ligden çekilmeyi aklınızdan çıkartın. Elbette ki olanlara sessiz kalamayız, Trabzonspor'a bir yaptırım uygulanmalı. Ancak itidalli hareket etmek zorundayız. Ligden çekilmenin çok fazla mahsurlu yanı var. Çekilseniz bile TFF aynı, hakemler aynı, PFDK aynı, hepsi aynı" dedi. Kiğılı ayrıca yaptığı açıklamada, Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ı bir araya getirmek için elinden gelen her şeyi yapacağını belirterek, "İki lideri buluşturmak bize düşen en önemli görevdir. Ben, kendimi birleştirici bir köprü olarak görüyorum" dedi.

"MAÇLARA SEYİRCİ GÖTÜRMEMEK TAVIRDIR"

Şekip Mosturoğlu, kulübün yararları gözetilerek temkinli davranmanın şart olduğunu belirtip, "En hafif tepkiden en ağıra doğru hareket etmeliyiz. Örneğin 2 Nisan'dan sonra her maça tepki olarak siyah forma ve protesto içerikli pankartlarla çıkılabilir. Deplasman maçlarına taraftar götürmemek bile bir tavırdır" dedi.

"ÇEKİLME KARARINDAN VAZGEÇİN"

Hamdi Akın, "4 Nisan 2015'teki Rizespor maçı dönüşü yaşadığımız kurşunlama olayı açığa kavuşup saldırganlar yakalanana kadar Trabzon'da maç yapmayalım" önerisinde bulunurken, Rahmi Eyüpoğlu, "Ligden çekilme kararınızdan vazgeçin" çağrısında bulundu. Nail Kır da, "Atatürk nasıl bütün engelleri aştıysa Fenerbahçe de büyüktür ve hepsinin üstesinden gelecektir" dedi.

"DESTEK VERELİM AMA LİGDEN ÇEKİLMEYELİM"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu eski başkanı Vefa Küçük, Ali Koç'un düzenlediği toplantıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Çok yararlı ve verimli bir toplantı oldu. Müşterek nokta; takımı ligden çekmeyelimdi. Onun haricinde yönetime her desteği verelim" ifadelerini kullandı.

"KONTROLSÜZ GÜÇ GÜÇ DEĞİLDİR"

Sarı lacivertli kulübün eski yöneticilerinden Metin Şen, toplantıda konuşmadığını ancak görüşlerini bizzat başkan Ali Koç'a anlattığını belirterek, "Kontrolsüz güç, güç değildir. Alınacak karardan sonra tek zarar gören Fenerbahçe olmamalı. Ligden çekilmek kolay değil, çok fazla dinamikleri var" dedi.