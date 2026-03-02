Takımın yarısı yok! Galatasaray'ın Alanyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
Takımın yarısı yok! Galatasaray'ın Alanyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu

Takımın yarısı yok! Galatasaray\'ın Alanyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu
02.03.2026 16:57
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü ve son hafta maçında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Mario Lemina, Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi kadroya alınmadı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü ve son hafta maçında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu.

9 FUTBOLCU KADROYA ALINMADI

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, aktif dinlendirme amacıyla özel çalışmaya alınan Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın yanı sıra hafif ağrıları bulunan ve riske edilmek istenmeyen Roland Sallai, Yunus Akgün ile Mauro Icardi, kafileye dahil edilmedi.

Galatasaray'da Alanyaspor maçının kamp kadrosu şu şekilde:

Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Leroy Sane, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Arda Yılmaz, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Ozturk Mehmet Ozturk:
    besiktas in korkusundan oymatmiyorlar ama korkunun ecele faydası yoktur yenileceksiniz 5 9 Yanıtla
    Alp.148811 Alp.148811:
    Fenevide alın beraber çıkın sahaya... 2 1
  • Aydın Gökmenoğlu Aydın Gökmenoğlu:
    Maşallah yok haline bak cimbomunum 9 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    YENILIP GRUBU 3. TAMAMLAYIP CEYREK FINAL MACINI DEPLASMANDA OYNAYACAK. HATTA BJK ILE ESLESME IHTIMALI VAR. ADAMIN KAFA BASMIYOR BIR TURLU 2 2 Yanıtla
  • Ferhat Ataş Ferhat Ataş:
    yunusu ne diye oynatmıyorsun formsuz son zamanlarda ver bu maça oynasın işte yedek oyuncu 0 2 Yanıtla
  • Alp.148811 Alp.148811:
    Doğru bir karar tabii ki hafta sonu derbi var ve futbolcularında dinlenmeye ihtiyacı var, Alanya maçı çokta önemli değil. 0 0 Yanıtla
