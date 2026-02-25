Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu

Haberin Videosunu İzleyin
Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe\'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
25.02.2026 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe\'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Haber Videosu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'nin İngiltere'ye giden kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıkları bulunan Talisca, Ederson, Edson Alvarez, Skriniar ve Çağlar kadroda yer almadı. İşte temsilcimizin kadrosu...

UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'nin İngiltere'ye giden kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde çok sayıda eksik isim dikkat çekti.

YILDIZLAR KADRODA YOK

Sakatlıkları bulunan Anderson Talisca, Ederson, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü kadroya alınmadı. Cezalı olan Fred ve Jayden Oosterwolde de İngiltere'ye götürülmedi. Ayrıca Mert Günok ve Anthony Musaba da kamp kadrosunda yer almadı.

İŞTE KAMP KADROSU

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı için belirlenen kadrosu şu isimlerden oluştu:

Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Hulusi Efe Ceylan, Nelson Semedo, Mert Müldür, Levent Mercan, Archie Brown, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Alaettin Ekici, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Sidiki Cherif.

Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu

Nottingham Forest, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Yenal Kucuk Yenal Kucuk:
    8taş in rekoru mu geliyor 12 9 Yanıtla
  • Turgut Güneş Turgut Güneş:
    ha ha haaa. yazık bindiğiniz o uçağa 13 6 Yanıtla
  • çiüçiü çiüçiü:
    bu takım 10 kişi ile defans yaparsa belki sonuç 3 /4 sıfır olur. FB mümkün olduğunca az gol yemek için oynamalı..en azından daha fazla rezil olunmasın. bi yandan FB nin yenmesini çok isterim ama ufukta bir ışık göremiyorum 5 2 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan Ayhan Tezcan:
    Hani nerede maç kadrosu gören varmı 3 1 Yanıtla
  • Mehmet Akif Mehmet Akif:
    Rakip ligde 17.ci tarihin en kötü Foresti daha ne istiyorsunuz Fener en az 5 tane atmalı ama tabi hakem ve tff desteği olmadan yani 5 tane yer gelir :) 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkomiser yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama Başkomiser yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama
ABD, Karayipler’de yaptırıma tabi tutulan petrol tankerine el koydu ABD, Karayipler'de yaptırıma tabi tutulan petrol tankerine el koydu
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor Seyahat süresi 2 saate düşecek 6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek
Ünlü fenomenden tepki çeken tavsiye: Kahve makinesinde iç çamaşır yıkamayı önerdi Ünlü fenomenden tepki çeken tavsiye: Kahve makinesinde iç çamaşır yıkamayı önerdi
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Dilenci kadınların saç saça baş başa kavgasında olan küçük bebeğe oldu Dilenci kadınların saç saça baş başa kavgasında olan küçük bebeğe oldu
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı
Luciano Spalletti, Galatasaray karşısında turun anahtarını açıkladı Luciano Spalletti, Galatasaray karşısında turun anahtarını açıkladı

16:43
Acun görmesin: Survivor’da kurgucuyu işinden edecek hata
Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
15:51
Dev bankadan altın için çılgın tahmin
Dev bankadan altın için çılgın tahmin
15:44
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu’ya sarıldı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu'ya sarıldı
15:24
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
14:43
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
14:42
Şehit babaya son veda
Şehit babaya son veda
14:39
20 milyon TL’lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu Şeytanın aklına gelmez
20 milyon TL'lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu! Şeytanın aklına gelmez
13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin “İmralı’ya statü“ çağrısına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin "İmralı'ya statü" çağrısına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 17:40:14. #7.11#
SON DAKİKA: Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.