Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu'nda zirve takibini sürdürmek isteyen Talas Anayurtspor, rakibi Sosun Birlikspor'u 3-0 yendi ve 12 puana ulaştı.
Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Muhammet Boylu, Aykut Cem Bulut, Süleyman Aslantaş
Talas Anayurtspor: Çağatay Çakmak, Bahri Gören, Muhammet Kaya, Serhat Bakır, Uğur Kahriman, Gökay Eryılmaz, T. Özen Çandır, Muhammet Uğur, Doğan Bilgin (Niyazi Yıldırım dk. 62), Süleyman Koç, Semih Can Gül (Furkan İlhan dk. 70)
Sosun Birlikspor: Musacan Taştan, Bünyamin Yüce (Halil İbrahim dk. 73), Eren Acır, Ahmet Arsoy (Aşkın Okur dk. 65), Murat Tahmaz (Aydın Bulut dk. 90), Yusuf Ali Kumsuz, Bünyamin Coşgun, Ali Bayazıt, Hasan Enginer, Muhammet Tolga Şahin, Durmuş Berat
Goller: Semih Can Gül (Dk. 33), Niyazi Yıldırım (Dk. 64), Muhammed Uğur (Dk. 68) (Talas Anayurtspor) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Talas Anayurtspor'dan Çarpıcı Zafer - Son Dakika
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