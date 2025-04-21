Talas Belediyespor U-16 Türkiye Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Spor

Talas Belediyespor U-16 Türkiye Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu

Talas Belediyespor U-16 Türkiye Şampiyonası\'nda Şampiyon Oldu

Talas Belediyespor, Elazığ'da düzenlenen U-16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe maçlarında grup şampiyonu olarak Türkiye genelinde son 24 takım arasına girmeyi başardı. Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gençlik yatırımlarının meyvelerini toplamaya devam ettiklerini belirtti.

21.04.2025 12:43  Güncelleme: 12:45
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Türkiye U-16 Şampiyonası 1. Kademe maçlarında Elazığ'da sahneye çıkan Talas Belediye spor, önemli bir başarıya imza attı. Grubunu şampiyon olarak tamamlayan sarı-lacivertli ekip, Türkiye genelinde son 24 takım arasına adını yazdırarak Talas'ın gençlik ve spor yatırımlarının meyvelerini topladığını bir kez daha gösterdi.

Kayseri şampiyonu ünvanıyla organizasyona katılan Talas Belediyespor, ilk maçında Kahramanmaraş temsilcisi Helete Demirspor'u 3-0'lık net bir skorla geçti. Ardından Gaziantep ekibi Kalespor karşısında da 1-0 galip gelerek finale yükselen takım, finalde ise bir diğer Kayseri temsilcisi Zeki Akparlarspor'u mağlup ederek grubunu zirvede tamamladı. Bu büyük başarının ardından konuşan Talas Belediye Başkanı ve Talas Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, gençlik yatırımlarının merkezinde yer alan Sporcu Fabrikası projesine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı;

"En güzel yatırım, gençliğe yapılan yatırımdır. Talas'ta bu anlayışla başlattığımız Sporcu Fabrikası projemiz, bugün meyvelerini vermeye devam ediyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana gençlerimizin hem fiziksel hem de karakter gelişimine katkı sağlayacak sportif altyapıları oluşturmaya odaklandık. Elazığ'da düzenlenen U-16 Türkiye Şampiyonası'nda, bu emeğin karşılığını bir kez daha görmek bizler için büyük bir mutluluk. Gençlerimiz hem ilçemizi hem de Kayseri'mizi en iyi şekilde temsil etti. Teknik heyetimizi ve oyuncularımızı gönülden kutluyorum. İnşallah bu başarıların devamı gelecek."

Talas Belediyespor'un bu başarısı, sadece saha içinde değil, aynı zamanda gençlerin spora kazandırılması ve profesyonel düzeye taşınması açısından örnek bir model olan Sporcu Fabrikası vizyonunun da bir kanıtı olarak değerlendiriliyor. Gözler şimdi Türkiye Şampiyonası'nın finalden önceki son aşamasına çevrildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Talas Belediyespor U-16 Türkiye Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu - Son Dakika

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