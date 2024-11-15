Talas Belediyespor U14 Takımı, Başkan Yalçın'ı Ziyaret Ederek Kupayı Takdim Etti - Son Dakika
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Talas Belediyespor U14 Takımı, Başkan Yalçın'ı Ziyaret Ederek Kupayı Takdim Etti

Talas Belediyespor U14 Takımı, Başkan Yalçın\'ı Ziyaret Ederek Kupayı Takdim Etti

Geçen yılın Türkiye şampiyonu olan U14 Talas Belediyespor takımı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret ederek kupayı takdim etti. Başkan Yalçın, genç futbolculara başarılarından dolayı tebrik etti ve gelecekteki hedefler için motive etti.

15.11.2024 14:54  Güncelleme: 14:56
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Geçen yılın Türkiye şampiyonu olan U14 Talas Belediyespor takımında gelenek bozulmadı. Bu senenin Kayseri şampiyonu olan genç futbolcular ve teknik heyet, Talas Belediye Başkanı ve Talas Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret ederek kupayı takdim etti.

Başkan Yalçın, final maçında Kocasinan Şimşekspor'u penaltı atışları sonucu 6-4 yenerek kupaya uzanan U14 takımını başkanlık toplantı salonunda kabul etti. Ziyarete Talas Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Sabri Gülmez, U14 takımı altyapı sorumluları Koray Tambay, Göksel Arsoy, Ünal Karagöz ve Ergin İptaş ile genç futbolcular katıldı. Burada konuşan Antrenör Koray Tambay, takımla ilgili bilgi vererek; "Başkanım sizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Geçen yıl U14 grubu olarak şampiyonluk getirip size bir mutluluk yaşatmıştık. Şampiyon olanlar şimdi U15 olurken bunlar şimdi U14 oldu. Bu grubumuzla inşallah ilk defa bu yıl Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek. Talas Belediyespor Kulübü Başkanımız Yunus İloğlu ve size desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"Sizler bacasız fabrikasınız"

Teknik heyet ve genç oyunları başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Yalçın da, "Sevgili evlatlarımız sizlerin bizim için önemini tarif etmek imkansız. Hepiniz birer bacasız fabrika gibi değerlisiniz. İçinizden inşallah gelecekte Pele, Maradona, Messi ve Arda Güler gibi futbolcular çıkacak. Biz sizi destekliyoruz. Anne ve babalarınız da destekliyor. Devletimiz de destekliyor. Allah devlete zeval vermesin. Sizler de sıkı çalışarak bir disipline girdiniz. Sizler inşallah başarılı olarak yurtdışına giden paraların da sahibi olacaksınız. Hepinizi kutluyorum. İnşallah geçen yılki ağabeyleriniz gibi U14 Türkiye şampiyonluğunu bekliyoruz. Ailelerinize selam götürün" diye konuştu.

Kaptandan duygulandıran hediye

U14 takım kaptanı Göktuğ Taha Muhammed Kaya, kendilerini verilen destekten dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür ederek; "Bu kupayı öğretmen başkanımız olan size 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi olarak size veriyoruz. Gününüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından ziyaret Başkan Yalçın'ın U14 takımı ve teknik heyet ile birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Talas Belediyesporlu genç futbolcular, 10 Mart 2025 tarihinde başlayacak U-14 Türkiye Şampiyonasında geçen yıl elde ettiği Türkiye Şampiyonluğunu tekrarlamak hedefiyle mücadele edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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