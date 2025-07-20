Talas Belediyespor U17 Takımı Türkiye Finallerine Adını Yazdırdı

Talas Belediyespor U17 takımı adını son 4 takım arasında yazdırdı.

U17 Türkiye Şampiyonası son 24 takım arasına kalarak büyük bir başarıya imza atan Talas Belediyespor; Elazığ'da oynanan maçlarda rakipleri tek tek geçti ve adını Türkiye finallerine yazdırdı. Elazığ grubunda oynadığı ilk maçta Adana Toroslar 1922 Spor Kulübü'nü 4-1 ile geçen Talas Belediyespor U17 takımı, ikinci maçında ise Osmaniye Akdenizspor'u penaltı atışları sonunda 8-7 mağlup ederken üçüncü maçında ise Diyarbakır İnterspor'u 5-0 ile geçti. Sarı lacivertliler 2. Kademe Grubu lider tamamlayarak adını son 4 takım arasına yazdırdı. Son 4 takım arasına kalarak büyük bir sevinç yaşatan sarı-lacivertliler U15 takımının ardından U17'de de Türkiye Şampiyonu olmak istiyor.

Talas Belediye Başkanı ve Talas Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın yaptığı paylaşımda; "Kupalara abone olduk. U17 takımımız Elazığ'da oynanan grup maçlarını lider tamamlayarak final grubunda Türkiye Şampiyonluğu için oynamaya hak kazandı. Gençlerimizi tebrik ediyor, gözlerinden ve gönüllerinden öpüyorum. U19, U14 ve U15'ten sonra bu yaş kategorisinde de Türkiye Şampiyonu olacağımıza yürekten inanıyorum" dedi. - KAYSERİ