Talas\'tan 3 Futbolcu Büyük Kulüplere Transfer Oldu

Talas Belediyespordan yetişen 3 futbolcu, gelecek sezon Galatasaray ve Trabzonspor alt yapılarında forma giyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Talas Belediyespor son 3 yılda 23 kupa kazanmanın yanında, 2 kez de Türkiye Şampiyonu oldu.

14 ve 15 yaş altı kategorilerinde forma giyen futbolculardan Muhammed Mustafa Cingöz ve Mehmet Emin Dabaz Galatasaray'a, Mustafa Çiğdem de Trabzonspor'a transfer oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bu başarıdan gurur duyduklarını belirtti.

Sporcu fabrikalarının meyvelerini vermeye devam ettiğini kaydeden Yalçın, "Hem Kayseri'de hem de ülke çapında şampiyonluklar elde ediyoruz. Bu şampiyon takımlarımızda oynayan futbolcular da büyük takımların dikkatini çekiyor. 2 sporcumuz Galatarasay'a, 1 sporcumuz da Trabzonspor'a transfer oldu. Bunun yanında diğer profesyonel takımlara giden çok sayıda sporcumuz da var. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.