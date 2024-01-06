Talasgücü Belediyespor, ara transfer döneminde 2 futbolcuyla sözleşme yaptı

Türkiye 3. Lig 1. Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, ara transfer döneminde iki futbolcu ile sözleşme yaptı. Osman Buğra Uysal ve kaleci Cihan ile anlaşmaya varıldı.

Türkiye 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor ara transfer döneminde kadrosuna takviye yaptı. Ligin ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya giden ve ilk olarak Silivrispor'da forma giyen 1995 doğumlu kanat oyuncusu Ertuğrul Yıldırım'ı kadrosuna katan Talasgücü Belediyespor, sezon başında Orduspor forması giyen kaleci Cihan Şentürk ve geçen sezon BAL'da Talasgücü Belediyespor forması giyen Osman Buğra Uysal ile sözleşme yaptı.

Her iki futbolcu ile de sezon sonuna kadar anlaşma yapıldı. - KAYSERİ