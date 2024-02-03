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Talasgücü Belediyespor, Cem Özdemir'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Spor

Talasgücü Belediyespor, Cem Özdemir'i kadrosuna kattı

Talasgücü Belediyespor, Cem Özdemir\'i kadrosuna kattı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, Isparta 32 Spor forması giyen orta saha oyuncusu Cem Özdemir'i transfer etti.

03.02.2024 09:13  Güncelleme: 09:15
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, takviye yapmaya devam ediyor. Sarı lacivertli ekip son olarak Isparta 32 Spor forması giyen orta saha oyuncusu Cem Özdemir'i renklerine kattı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ligin 18. haftasında yarın oynayacağı Ayvalıkgücü Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı. Devre arası transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yaparak gücüne güç katan Talasgücü Belediyespor dün Isparta 32 Spor forması giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Cem Özdemir ile sözleşme imzaladı. Resmi sözleşmeye imza atan tecrübeli oyuncu sarı lacivertli formayı giydi.

1992 doğumlu tecrübeli oyuncu, Isparta 32 Spor'un yanı sıra Seyhan Belediyespor, Adanaspor, Sivasspor, Kardemir Karabükspor, Manisa FK, Fethiyespor, VAnspor FK, Etimesgut Belediyespor gibi önemli takımlarda forma giydi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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