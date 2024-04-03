U14 Türkiye Futbol Şampiyonası'na katılan Talasgücü Belediyespor, Yarı final maçında Denizli Bereketlispor'u 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Altyapı Gelişim Ligi çerçevesinde mücadele eden Talasgücü Belediyespor, adını finale yazdırdı. Bolu'da oynanan final maçlarına katılan Talasgücü Belediyespor, bugün ilk maçına çıktı. Yarı final maçında Denizli Bereketlispor'u Muhammet Mustafa Cingöz, Mustafa Çiğdem ve Göktuğ Talha Kaya'nın golleri ile 3-1 geçen Talasgücü Belediyespor, finale yükseldi.
Sarı Lacivertliler, 4 Nisan Perşembe günü İstanbul Kartalspor ile final maçına çıkacak. Bolu Karaçayır Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakanın başlama saati 14: 00 olarak açıklandı. Bu müsabakayı kazanan taraf, futbolda U14 Türkiye Şampiyonu olacak. - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Talasgücü Belediyespor, U14 Türkiye Futbol Şampiyonası'nda finale yükseldi - Son Dakika
Fenerbahçe, Süper Kupa maçına yabancı hakem atanmazsa maça çıkmayacağını TFF'ye resmen iletti.
Lidya Garden City Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde sezonu yedincilikle kapatırken, Play-off karşılaşmalarında da çeyrek final maçlarında mücadele etti.
İspanyol Futbol Federasyonu eski başkanı Luis Rubiales, Madrid'in Barajas Havalimanı'nda gözaltına alındı. Rubiales, uçaktan indiği anda İspanyol Koruma Birliği'nin gözetimine alındı ve polis aracına bindirilerek Tres Cantos'taki karakola götürüldü.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final (Final Four) heyecanı Mersin'de yaşanacak.
Sultangazi Belediyesi Sezai Karakoç Gençlik Spor ve Engelliler Merkezi'nde down sendromlu özel bireyler bir araya geldi. Seramik ve mutfak atölyelerinde el becerilerini geliştiren özel çocuklar, yaşıtlarıyla birlikte keyifli zaman geçirdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), şiddetli saha olayları yaşanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezalarını açıkladı. Trabzonspor'a 6 maç ceza verilirken, Egemen Korkmaz'a 1, Fenerbahçeli Oosterwolde'ye 1 maç ceza verildi. Osayi Samuel ve İrfan Can Eğribayat ise para cezası aldı.
Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi geç saatte biten maçların olduğu günlerde Bilecik'te gazeteye erişimde aksaklık yaşanıyor. Galatasaray-Hatay maçının ardından gazetelerin geç gelmesi nedeniyle vatandaşlar tepki gösterdi. İlçelerde ise gazeteye ulaşma saati 11.00'i buldu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Dalcı, görev süresi boyunca 11 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Son olarak Bodrum FK'ya evinde 1-0 yenilen Manisa FK'da yönetim, Dalcı ile yollarını ayırma kararı aldı.
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