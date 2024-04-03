Talasgücü Belediyespor, U14 Türkiye Futbol Şampiyonası\'nda finale yükseldi

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U14 Türkiye Futbol Şampiyonası'na katılan Talasgücü Belediyespor, Yarı final maçında Denizli Bereketlispor'u 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Altyapı Gelişim Ligi çerçevesinde mücadele eden Talasgücü Belediyespor, adını finale yazdırdı. Bolu'da oynanan final maçlarına katılan Talasgücü Belediyespor, bugün ilk maçına çıktı. Yarı final maçında Denizli Bereketlispor'u Muhammet Mustafa Cingöz, Mustafa Çiğdem ve Göktuğ Talha Kaya'nın golleri ile 3-1 geçen Talasgücü Belediyespor, finale yükseldi.

Sarı Lacivertliler, 4 Nisan Perşembe günü İstanbul Kartalspor ile final maçına çıkacak. Bolu Karaçayır Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakanın başlama saati 14: 00 olarak açıklandı. Bu müsabakayı kazanan taraf, futbolda U14 Türkiye Şampiyonu olacak. - KAYSERİ