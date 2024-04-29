Talasgücü Belediyespor U18 Türkiye Şampiyonası\'nda şampiyon oldu

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U18 Türkiye Şampiyonası'nda yoluna devam eden Talasgücü Belediyespor, 1. kademe grubunu şampiyon tamamladı.

2023-2024 sezonu U18 Türkiye Şampiyonası 1. kademe müsabakalarında Sivas grubunda mücadele eden Talasgücü Belediyespor rakiplerini geçerek adını bir üst tura yazdırdı. Sarı lacivertliler oynadığı ilk maçta Elazığ İl Özel İdarespor'u 1-0 mağlup etti. İkinci maçında Tokat Çamtopspor'u 3-0 ile geçen Talasgücü Belediyespor adını finale yazdırdı. Finalde Gümüşhane 15 Şubatspor ile karşılaşan Talasgücü Belediyespor rakibini 4-3 mağlup ederek adını son 20 takım arasında yazdırmayı başardı.

Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın; "Yine Talasgücü, yine şampiyonluk. Talas'ın sporcu fabrikası meyve vermeye devam ediyor. U18 Türkiye şampiyonası 1. kademe müsabakalarında Sivas'da mücadele eden takımımız, finalde Gümüşhane 15 Şubat'ı 4-3 mağlup ederek grup şampiyonu oldu. Gençlerimizi ve teknik heyetimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ