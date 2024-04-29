Talasgücü Belediyespor U18 Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu - Son Dakika
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Talasgücü Belediyespor U18 Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Talasgücü Belediyespor U18 Türkiye Şampiyonası\'nda şampiyon oldu

Talasgücü Belediyespor, U18 Türkiye Şampiyonası'nda 1. kademe grubunu şampiyon tamamladı ve bir üst tura yükseldi. Talasgücü Belediyespor, finalde Gümüşhane 15 Şubatspor'u 4-3 mağlup ederek grup şampiyonu oldu.

29.04.2024 10:39  Güncelleme: 10:42
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U18 Türkiye Şampiyonası'nda yoluna devam eden Talasgücü Belediyespor, 1. kademe grubunu şampiyon tamamladı.

2023-2024 sezonu U18 Türkiye Şampiyonası 1. kademe müsabakalarında Sivas grubunda mücadele eden Talasgücü Belediyespor rakiplerini geçerek adını bir üst tura yazdırdı. Sarı lacivertliler oynadığı ilk maçta Elazığ İl Özel İdarespor'u 1-0 mağlup etti. İkinci maçında Tokat Çamtopspor'u 3-0 ile geçen Talasgücü Belediyespor adını finale yazdırdı. Finalde Gümüşhane 15 Şubatspor ile karşılaşan Talasgücü Belediyespor rakibini 4-3 mağlup ederek adını son 20 takım arasında yazdırmayı başardı.

Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın; "Yine Talasgücü, yine şampiyonluk. Talas'ın sporcu fabrikası meyve vermeye devam ediyor. U18 Türkiye şampiyonası 1. kademe müsabakalarında Sivas'da mücadele eden takımımız, finalde Gümüşhane 15 Şubat'ı 4-3 mağlup ederek grup şampiyonu oldu. Gençlerimizi ve teknik heyetimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Talasgücü Belediyespor U18 Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Talasgücü Belediyespor U18 Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu - Son Dakika
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