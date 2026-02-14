Talisca durmak bilmiyor! Trabzonspor\'a da attı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, dev derbide Papara Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

TALISCA TRABZONSPOR AĞLARINI DA SARSTI

Fenerbahçe'nin bu sezonki en golcü oyuncusu olan Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Trabzonspor ağlarını da havalandırdı. İsmail Yüksek'in pası sonrası ceza sahası için sağ çaprazında topla buluşan Talisca, kaleci Onana'yı mağlup etti.

TÜM KULVARLARDAKİ 21. GOLÜNÜ ATTI

Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri'nin takımdan ayrılmasının ardından forvette görev yapan Talisca, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 35 maçta 21. golünü attı. Talisca, ligde ise 13. golüne ulaştı. Sözleşmesini geçtiğimiz günlerde yenileyen Talisca'nın 4 de asisti bulunuyor.