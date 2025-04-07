Talisca\'nın golüne Trabzonsporlu taraftarların verdiği tepki kamerada

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaştı. İkinci yarının başında oyuna girerek maça damga vuran Anderson Talisca, 77. dakikada nefis bir gol attı.

TALISCA'DAN HAT-TRICK

Brezilyalı futbolcu, Trendyol Süper Lig kariyerindeki ilk hat-trick'e imza attı. Yıldız futbolcunun golünü ekran başında izleyen bir grup Trabzonsporlu taraftarın verdiği tepki viral oldu.

GOLE ÇOK ŞAŞIRDILAR

Talisca'nın attığı gol, sadece sahadaki değil, ekran başındaki Trabzonsporlu taraftarlar tarafından da ilgiyle izlendi. Gol sonrası, bir grup bordo-mavili taraftarın gösterdiği tepki ise kameralar tarafından kaydedildi ve kısa sürede sosyal medyada viral oldu.