Tam 16 kurtarış! Uğurcan Çakır daha ne yapsın?

19.03.2026 01:14
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiltere'nin Liverpool takımına 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Maçta Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, birçok kritik kurtarış yaparak ön plana çıktı. Mücadelenin 25. dakikasında Dominik Szoboszlai'nin golünü engelleyemeyen Uğurcan, devamında yaptığı kurtarışlarla farkın daha da açılmasını önledi. Milli kaleci, mücadeleyi 16 kurtarışla tamamladı.

Galatasaray, 1-0'lık avantajla konuk olduğu İngiltere temsilcisi Liverpool'a 4-0 yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

UĞURCAN ÇAKIR MAÇA DAMGA VURDU

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, performansıyla mücadeleye damga vurdu. Mücadelenin 25. dakikasında Dominik Szoboszlai'nin golünü engelleyemeyen Uğurcan, devamında farkın açılmasının önünde durdu.

Maçın 29. dakikada Mohamed Salah'ın karşı karşıya aşırtma denemesinde gole engel olan tecrübeli file bekçisi, 33. dakikada Szoboszlai ceza sahası dışından sert şutunda soluna uçarak topu kornere çeldi.

Liverpool'un 45+4. dakikada Salah ile kullandığı penaltıyı ayaklarıyla kurtaran Uğurcan Çakır, 45+6. dakikada ise önce Salah, ardından da Florian Wirtz'in yakın mesafeden şutlarında topun ağlara gitmesini önledi. Milli kaleci, bu performansıyla takımının devre arasına daha farklı bir skorla yenik girmesinin önüne geçti.

İyi performansını ikinci yarıya da taşıyan Uğurcan, 48. dakikada Hugo Ekitike'nin çaprazdan sert şutunda ve 50. dakikada Salah'ın karşı karşıya vuruşunda kalesini gole kapattı. 29 yaşındaki file bekçisi, 51. dakikada Ekitike, 53. dakikada Ryan Gravenberch, 62. dakikada Salah'ın gollerini engelleyemedi.

MÜCADELEYİ 16 KURTARIŞLA TAMAMLADI

Mücadeleyi tam 16 kurtarışla tamamlayan Uğurcan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasındaki Monaco müsabakasında da penaltı kurtarmıştı.

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Adam 10 sıfır bitecek maçı 4 de tuttu birde diyorlarki UEFA maça Galata taraftarı alınmayacak dediler vallahi 10 tane taraftar slinmis hemde en iyi yerden sahanın içinden maça bilet alınmış ben 3000 km den maçı seyrettim o on kişi çok şanslı sahanin içinden maçı seyretti 1 1 Yanıtla
  • Dene Mene Dene Mene:
    Dünya çapında muhteşem bir kaleci, Allah nazardan esirgesin 0 0 Yanıtla
  • Enver Işık Enver Işık:
    Türk ün gururlarından biri 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liverpool’a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa’ya veda etti
Parmağı koptu Noa Lang’tan Galatasaray’a kötü haber
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti Ülkeden ayrılacaklar
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
FED, faizi sabit bıraktıa
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
