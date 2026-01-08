Tam 70 milyon euro istediler! Galatasaray yıldız isimden vazgeçti - Son Dakika
Tam 70 milyon euro istediler! Galatasaray yıldız isimden vazgeçti

Tam 70 milyon euro istediler! Galatasaray yıldız isimden vazgeçti
08.01.2026 10:22
Tam 70 milyon euro istediler! Galatasaray yıldız isimden vazgeçti
Galatasaray, orta saha transferi için gündemine aldığı Pape Gueye transferinden vazgeçti. Villarreal'in 35 milyon euro bonservis talebi ve futbolcunun yıllık 7.5 milyon euro maaş isteği, toplam maliyetin 70 milyon euroyu bulması nedeniyle sarı-kırmızılı yönetimin bu transferden geri adım atmasına sebep oldu. Galatasaray Yönetimi'nin, UEFA'nın belirlediği 'takım maliyet limiti' kriterini aşmamayı hedeflediği belirtildi.

Galatasaray, orta saha için gündemine aldığı Pape Gueye transferinde geri adım attı. Villarreal'in bonservis beklentisi ve futbolcunun yüksek maaş talebi nedeniyle sarı-kırmızılıların bu transferden vazgeçtiği öğrenildi.

MALİYET PLANI BOZDU

Galatasaray'ın orta saha transferi için hedefleri arasında yer alan Pape Gueye'nin yüksek maliyeti, sürecin durmasına neden oldu. Villarreal'in Senegalli futbolcu için 35 milyon euro talep ettiği kaydedildi.

MAAŞ TALEBİ DE DUDAK UÇUKLATTI

26 yaşındaki futbolcunun ise Galatasaray'dan yıllık 7.5 milyon euro maaş ve 4.5 yıllık sözleşme istediği öğrenildi. Bu şartlarla birlikte toplam paketin 70 milyon euroyu bulması, sarı-kırmızılı yönetimin geri adım atmasına yol açtı.

UEFA DETAYI: MALİYET LİMİTİ AŞILMAK İSTENMEDİ

Galatasaray Yönetimi'nin, UEFA tarafından belirlenen "takım maliyet limiti" sınırlarını da aşmamak adına bu transferde frene bastığı ifade edildi.

Son Dakika Spor Tam 70 milyon euro istediler! Galatasaray yıldız isimden vazgeçti - Son Dakika

