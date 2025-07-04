Tammy Abraham'dan Beşiktaş'a Gurur Dolu Sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Tammy Abraham'dan Beşiktaş'a Gurur Dolu Sözler

04.07.2025 18:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, takıma katılmaktan mutluluk duyduğunu ve hedefinin kupa kazanmak olduğunu belirtti.

Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, siyah-beyazlı takımın futbolcusu olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Siyah-beyazlıların İtalya temsilcisi Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki İngiliz santrfor, Beşiktaş YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Transfer sürecini anlatan Abraham, "Teklif geldiğinde Meksika'da tatildeydim. Teknik direktörümüzle konuşma şansım oldu. Bana anlattıklarına hayran kaldım. Kulübü zaten biliyordum. Çocukluk yıllarımda, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görmüştüm. Şimdi burada olmak, buradaki yaşamı ve kültürü deneyimlemek çok güzel. Kendimi Beşiktaş oyuncusu olarak adlandırmaktan gurur duyuyorum. Taraftarın önünde bu formayı giymek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde yeni bir adım atmak için doğru zaman olduğunun altını çizen Tammy Abraham, "Konfor alanımdan çıkmaktan ve yeni bir yere taşınmaktan korkmuyorum. Daha önce İtalya'daydım. Şimdi ise Türkiye gibi güzel bir ülkede yaşamayı deneyimleme şansım var. Çok mutluyum. Burada olmaktan çok memnunum." diye konuştu.

"Karakterimi ortaya koyacağım"

Tammy Abraham, her zaman kazanmak isteyen bir futbolcu olduğunu belirterek, Beşiktaş'ta kupalar kaldırmayı hedeflediğini kaydetti.

Kariyerinde birçok şampiyonluk yaşadığını hatırlatan İngiliz oyuncu, "Kazanmayı isteyen biriyim. Taraftarlar da bunu ilk dakikadan itibaren görecekler. Takımımın kazanmasına yardım etmek için elimden gelen her şeyi yaparım. Sahada karakterimi ortaya koyacağım. Takımıma yardım etmek ve skor yapmak için buradayım. Defans yapmam gerekirse onu da yaparım. Sadece, bekleyip göreceğiz. Hedefim, kesinlikle kupa kazanmak. Mutlaka başaracağız ve burada kupalar kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Siyah-beyazlı taraftarlarla ilgili de görüşlerini paylaşan Abraham, "Taraftarın beni karşılaşması çok özel hissettirdi. Güvenlikler yanımızda olmasaydı kesinlikle bariyerlerden atlar ve yanlarına giderdim. Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarımızı mutlu etmek için çalışacağız. Sonunda kupayı kaldırırken birlikte kutlama yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Tammy Abraham, Politika, Beşiktaş, YouTube, Sözler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tammy Abraham'dan Beşiktaş'a Gurur Dolu Sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 yaşındaki Elif’in ölümüne neden sürücüye 5 yıl hapis cezası 11 yaşındaki Elif'in ölümüne neden sürücüye 5 yıl hapis cezası
Silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaşamını yitirdi Silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaşamını yitirdi
Yüksek gerilim hattına konan karga yangın çıkardı Yüksek gerilim hattına konan karga yangın çıkardı
ABD’li ünlü oyuncu Michael Madsen, hayatını kaybetti ABD'li ünlü oyuncu Michael Madsen, hayatını kaybetti
Anlaşmazlık yaşadığı kişiyi levyeyle dövdüler Anlaşmazlık yaşadığı kişiyi levyeyle dövdüler
Rusya, Afganistan yönetimini resmen tanıyan ilk ülke oldu Rusya, Afganistan yönetimini resmen tanıyan ilk ülke oldu
Buca’da Orman Yangını: Tahliye Başladı Buca'da Orman Yangını: Tahliye Başladı
6 yaşındaki çocuk tatil için gittiği kentte hayatını kaybetti 6 yaşındaki çocuk tatil için gittiği kentte hayatını kaybetti
Bakan Yumaklı, Buca’daki yangının nedenine isyan etti: Sanki hiç uyarmamışız Bakan Yumaklı, Buca'daki yangının nedenine isyan etti: Sanki hiç uyarmamışız
Aracıyla alevlerin arasından hızla geçti Aracıyla alevlerin arasından hızla geçti
Trump ve Netanyahu anlaştı Gazze’de ateşkes ilan edilecek Trump ve Netanyahu anlaştı! Gazze'de ateşkes ilan edilecek

17:15
3-5 beğeni uğruna yaptıkları rezillik büyük tepki çekti: Utanın biraz
3-5 beğeni uğruna yaptıkları rezillik büyük tepki çekti: Utanın biraz!
17:10
Manavgat Belediyesi’ne operasyonun detayları Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet
Manavgat Belediyesi'ne operasyonun detayları! Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet
16:13
Gazeteci-yazar Nihat Genç hayatını kaybetti
Gazeteci-yazar Nihat Genç hayatını kaybetti
15:58
Manavgat Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu Belediye başkanı ve bazı yöneticiler gözaltında
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye başkanı ve bazı yöneticiler gözaltında
14:19
Önce eskort, sonra avukat oldular 11 milyonluk vurgun
Önce eskort, sonra avukat oldular! 11 milyonluk vurgun
08:37
İzmir’deki yangınlar 3 noktada sürüyor Alevlerin sardığı ilçeyi böyle terk ettiler
İzmir'deki yangınlar 3 noktada sürüyor! Alevlerin sardığı ilçeyi böyle terk ettiler
08:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaşına 55 bin lira zam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına 55 bin lira zam
07:12
Meclis’te 100’ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu
Meclis'te 100'ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu
07:08
Beyoğlu’nun simgesi 60 yıllık tarihi lokanta konkordato ilan etti
Beyoğlu'nun simgesi 60 yıllık tarihi lokanta konkordato ilan etti
01:26
Trump: Putin ile görüşmede Ukrayna’da barış için ilerleme kaydedemedik
Trump: Putin ile görüşmede Ukrayna'da barış için ilerleme kaydedemedik
01:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerine Cumhurbaşkanlığı’na vekalet edecek isim belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanlığı'na vekalet edecek isim belli oldu
00:41
Orman yangınlarına ilişkin iddialara DMM’den net yanıt
Orman yangınlarına ilişkin iddialara DMM'den net yanıt
00:22
Temsilciler Meclisi, Trump’ın ’Büyük Güzel Yasa Tasarısı’nı onayladı
Temsilciler Meclisi, Trump'ın 'Büyük Güzel Yasa Tasarısı'nı onayladı
23:57
İsrail, yine insani yardım almak için bekleyen Filistinlileri vurdu: 16 ölü, 90 yaralı
İsrail, yine insani yardım almak için bekleyen Filistinlileri vurdu: 16 ölü, 90 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2025 18:37:14. #7.11#
SON DAKİKA: Tammy Abraham'dan Beşiktaş'a Gurur Dolu Sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.