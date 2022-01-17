Taner Taşkın: "Hakem bugün biraz maçın önüne geçti"

Eyüpspor beraberliği sonrası açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Rakibimizden daha iyi bir oyun planımız vardı. Maçın hakemi bugün biraz maçın önüne geçti. İlk devre vermiş olmadığı yüzde yüz bir penaltı var. İkinci devre vermemiş olduğu bir tane yüzde yüz kırmızı kart var" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Keçiörengücü evinde Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı. Müsabaka sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşın ise, "Rakibimizden daha iyi bir oyun planımız vardı. Maçın hakemi bugün biraz maçın önüne geçti. İlk devre vermiş olmadığı yüzde yüz bir penaltı var. İkinci devre vermemiş olduğu bir tane yüzde yüz kırmızı kart var. Biz alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren bir takımız. Bugün gördük ki biz onlardan çok daha istekli ve arzuluyuz. Bugün oyun biraz sıkıştı gibi göründü. Ön taraf çok fazla pozisyon üretmedi. Rakibin kapalı oyun tercih etmesi, savunmayı tercih etmesi oyunu kısırlaştırdı" şeklinde konuştu.

"Daha ne yaptığını bilen bir takım haline geldik"

Takımın daha derli toplu bir hal aldığını söyleyen Taşkın, "Biz de ikinci toplarla atağa çıkmak istedik. Hakem vermediği penaltıyı vermiş olsaydı rakip belki daha açık bir oyun tercih edecekti ve daha farklı sonuçlar ortaya çıkacaktı. Daha güvenli oynayan, daha ne yaptığını bilen bir takım haline geldik. Yapmış olduğumuz takviyelerle daha iyi bir takım haline geldik. Kısa bir süreye ihtiyacımız var. Transferlerin antrenman eksikliğinin giderilmesi ve takıma adapte olmalarını sağlamak için. Bugünkü mücadeleden memnunum. Takımından memnunum. İnşallah ilerleyen haftalarda skoru alan bir Keçiörengücü izleyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA