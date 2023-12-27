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Trendyol Süper Lig'in devleri Galatasaray ve Fenerbahçe 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da Süper Kupa için kozlarını paylaşacak.
Sakatlığı bulunan yıldız futbolcu Davinson Sanchez'in Okan Buruk tarafından riske edilmeyeceği bu yüzden Süper Kupa finalinde forma giymeyeceği öğrenildi.
Takımın bel kemiği olan Sanchez, Fenerbahçe derbisinde forma giymemişti. Yıldız futbolcunun yerine Nelsson görev yapmıştı.
Son Dakika › Spor › Sakatlığı süren Galatasaraylı Davinson Sanchez, Süper Kupa maçında yok - Son Dakika