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Sakatlığı süren Galatasaraylı Davinson Sanchez, Süper Kupa maçında yok - Son Dakika
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Sakatlığı süren Galatasaraylı Davinson Sanchez, Süper Kupa maçında yok

Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Davinson Sanchez, yaşadığı sakatlığı henüz atlatamadı. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçında da forma giymesi beklenmiyor.

27.12.2023 - 12:47,  Güncelleme: 13:41
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Trendyol Süper Lig'in devleri Galatasaray ve Fenerbahçe 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da Süper Kupa için kozlarını paylaşacak.

DAVINSON YİNE YOK

Sakatlığı bulunan yıldız futbolcu Davinson Sanchez'in Okan Buruk tarafından riske edilmeyeceği bu yüzden Süper Kupa finalinde forma giymeyeceği öğrenildi.

NELSSON GÖREVİ DEVRALDI

Takımın bel kemiği olan Sanchez, Fenerbahçe derbisinde forma giymemişti. Yıldız futbolcunun yerine Nelsson görev yapmıştı.

Sakatlığı süren Galatasaraylı Davinson Sanchez, Süper Kupa maçında yok
YORUMLAR (2)
  • bülent C.: lig maçındada sanchez yoktu , Fb nin kaleyi bulan şutu yoktu. :) Yanıtla 14 10
  • Onur Türk: Lig maçında da yoktu. Sonuç değişmedi. Yok icardinin topuğu sakat yok musleranın dirseği çıktı diye insanlara yalan söyleyip sonra iğneyle oynuyor dediler çıkık dirseği yerine oturtan iğne davisonda etki etmemiş demek ki. Neymiş icardi muslera vs sakat değilken sakat iğneyle oynuyor demeyecekmişsiniz. Bakın icardi şişirmesi patladı 4 maçtır gol atamıyor. Yanıtla 4 2

Davinson Sanchez, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakatlığı süren Galatasaraylı Davinson Sanchez, Süper Kupa maçında yok - Son Dakika
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