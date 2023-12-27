Sakatlığı süren Galatasaraylı Davinson Sanchez, Süper Kupa maçında yok

Onur Türk:

Lig maçında da yoktu. Sonuç değişmedi. Yok icardinin topuğu sakat yok musleranın dirseği çıktı diye insanlara yalan söyleyip sonra iğneyle oynuyor dediler çıkık dirseği yerine oturtan iğne davisonda etki etmemiş demek ki. Neymiş icardi muslera vs sakat değilken sakat iğneyle oynuyor demeyecekmişsiniz. Bakın icardi şişirmesi patladı 4 maçtır gol atamıyor.