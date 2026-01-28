Taraftar tedirgin! Galatasaray\'ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok

Süper Lig devi Galatasaray'da yeni transfer Noa Lang'ın sahalara dönüşü ertelendi. Sarı-kırmızılı kulübün kadrosuna dahil ettiği Hollandalı futbolcunun, ligde oynanacak Kayserispor karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.

SAKATLIĞI SÜRÜYOR

Noa Lang'ın sakatlığının henüz tamamen geçmediği ve bu nedenle bireysel çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Teknik heyetin, oyuncuyu riske etmek istemediği ve dönüş sürecini kontrollü şekilde planladığı ifade ediliyor.

TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Galatasaray cephesi, Noa Lang'ın tam olarak hazır hale gelmeden sahaya sürülmemesi yönünde karar alırken, oyuncunun ilerleyen haftalarda takıma katılması hedefleniyor.