Taraftar tedirgin! Galatasaray'ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok

Taraftar tedirgin! Galatasaray\'ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok
28.01.2026 17:44
Taraftar tedirgin! Galatasaray\'ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok
Sakatlığı devam eden Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang, bireysel çalışmalarını sürdürürken Kayserispor maçında forma giymeyecek.

Süper Lig devi Galatasaray'da yeni transfer Noa Lang'ın sahalara dönüşü ertelendi. Sarı-kırmızılı kulübün kadrosuna dahil ettiği Hollandalı futbolcunun, ligde oynanacak Kayserispor karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.

SAKATLIĞI SÜRÜYOR

Noa Lang'ın sakatlığının henüz tamamen geçmediği ve bu nedenle bireysel çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Teknik heyetin, oyuncuyu riske etmek istemediği ve dönüş sürecini kontrollü şekilde planladığı ifade ediliyor.

Taraftar tedirgin! Galatasaray'ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok

TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Galatasaray cephesi, Noa Lang'ın tam olarak hazır hale gelmeden sahaya sürülmemesi yönünde karar alırken, oyuncunun ilerleyen haftalarda takıma katılması hedefleniyor.

Son Dakika Spor Taraftar tedirgin! Galatasaray'ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 4832Memo. 4832Memo.:
    sakat oyuncuyu niye alırsınız anlamış değilim dogru dürüst tranfer yapın bazı oyuncular müzmin sakat. 7 7 Yanıtla
  • Ates null Ates null:
    Eeee sezon sonuna kadar kiraladınız bu düzelene kadar lig bitecek 4 0 Yanıtla
  • Sait Demirel Sait Demirel:
    şaka mı bunlar şaka mı bu GS kulüp futbol kulübü olmaktan çıktı yoğun bakım ünitesine döndü sanki İsrail füzesi vuruyor GS li topçulari sakatlanan aylarca yok artık umudumu gerçekten kaybediyorum GS den yana 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
