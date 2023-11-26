İsmail Kartal, Fred ve Djiku\'yu neden kadroya almadığını söyledi

Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sahalarında oynayacakları Fatih Karagümrük maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"3 PUANLA YOLA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Maç için konuşan Kartal, "Son Adana Demirspor maçında çok güzel reaksiyon gösterdik. Kazanmamız gereken bir maçtı. Kazanmayı çok istiyorduk. Arayı iyi değerlendirdik. Antrenmanlarda sonra oyuncuların çoğu iyi seviyeye geldi. Sakat oyuncuların birçoğu takım antrenmanlarına çıktı. Karagümrük'ün son haftalarda çıkışı var. Bugün kendi evimizde 3 puanla yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR"

Taraftarların yolunu gözlediği Fred ve Djiku için de konuşan deneyimli antrenör, "Ufak ufak bazı antrenmanlara alıyoruz. Süreçleri devam ediyoruz. İyi duruma geldikleri zaman onları kullanacağız" dedi.