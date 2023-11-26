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İsmail Kartal, Fred ve Djiku'yu neden kadroya almadığını söyledi - Son Dakika

İsmail Kartal, Fred ve Djiku'yu neden kadroya almadığını söyledi

Fenerbahçe'nin antrenörü İsmail Kartal, Fatih Karagümrük maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Kadroya alınmayan Fred ve Djiku'nun sakatlıkları hakkında da konuşan Kartal, yıldız futbolcuların süreçlerinin devam ettiğini ve iyi duruma geldiklerinde oynayacaklarını ifade etti.

İsmail Kartal, Fred ve Djiku\'yu neden kadroya almadığını söyledi
26.11.2023 - 18:40,  Güncelleme: 19:10
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Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sahalarında oynayacakları Fatih Karagümrük maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"3 PUANLA YOLA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Maç için konuşan Kartal, "Son Adana Demirspor maçında çok güzel reaksiyon gösterdik. Kazanmamız gereken bir maçtı. Kazanmayı çok istiyorduk. Arayı iyi değerlendirdik. Antrenmanlarda sonra oyuncuların çoğu iyi seviyeye geldi. Sakat oyuncuların birçoğu takım antrenmanlarına çıktı. Karagümrük'ün son haftalarda çıkışı var. Bugün kendi evimizde 3 puanla yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Taraftarın gözü kulağı ondaydı! İsmail Kartal, Fred ve Djiku'yu neden kadroya almadığını açıkladı

"SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR"

Taraftarların yolunu gözlediği Fred ve Djiku için de konuşan deneyimli antrenör, "Ufak ufak bazı antrenmanlara alıyoruz. Süreçleri devam ediyoruz. İyi duruma geldikleri zaman onları kullanacağız" dedi.

Taraftarın gözü kulağı ondaydı! İsmail Kartal, Fred ve Djiku'yu neden kadroya almadığını açıkladı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Fatih Karagümrük, Alexander Djiku, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal, Fred ve Djiku'yu neden kadroya almadığını söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsmail Kartal, Fred ve Djiku'yu neden kadroya almadığını söyledi - Son Dakika
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