Taraftarla burun buruna! Ali Koç'un zor anları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Taraftarla burun buruna! Ali Koç'un zor anları

Taraftarla burun buruna! Ali Koç\'un zor anları
15.09.2025 07:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında evinde Trabzonspor'u ağırladı ve 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından Fenerbahçe taraftarı, Başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. Maç sonrası taraftarlar Koç'u istifaya çağırarak, "Yetmedi mi başkan, yetmedi mi?" diyerek tepki gösterdi.

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. En-Nesyri'nin golüyle gelen galibiyet sonrası tribünlerde Ali Koç'a yönelik tepkiler dikkat çekti.

TRABZONSPOR'UN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Mücadelede Trabzonspor'un attığı bir gol, hakem kararıyla iptal edilince büyük tartışmalara neden oldu. Karar bordo-mavili cephede tepkiyle karşılandı.

TARAFTARDAN ALİ KOÇ'A SERT SÖZLER

Maçın ardından stat çıkışında Fenerbahçe taraftarı, Başkan Ali Koç'a istifaya çağırarak, "Yetmedi mi başkan, yetmedi mi?" şeklinde tezahüratlar yaptı.

Trabzonspor, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarla burun buruna! Ali Koç'un zor anları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke bu görüntüleri konuşuyor Genç kadın hırsıza geçit vermedi Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Genç kadın hırsıza geçit vermedi
Paris’te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi Paris'te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi
İlçeyi ayağa kaldıran kaza Vali gelip kalabalığı ikna etti İlçeyi ayağa kaldıran kaza! Vali gelip kalabalığı ikna etti
Sivas’ta zincirleme kaza 1’i ağır 10 yaralı Sivas'ta zincirleme kaza! 1'i ağır 10 yaralı
İş makinesi iki çocuğa çarptı 2 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti İş makinesi iki çocuğa çarptı! 2 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti
Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu

07:27
CHP’de kurultay davası bugün İşte muhtemel 5 senaryo
CHP'de kurultay davası bugün! İşte muhtemel 5 senaryo
07:11
Ali Koç’tan Trabzon Belediye Başkanı’na gece yarısı yanıt: FETÖ kırıntıları bize hafif gelir
Ali Koç'tan Trabzon Belediye Başkanı'na gece yarısı yanıt: FETÖ kırıntıları bize hafif gelir
07:05
Batman’da aileye kanlı pusu Anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Batman'da aileye kanlı pusu! Anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
00:09
Barış Alper, Kerem’i silip attı
Barış Alper, Kerem'i silip attı
23:37
Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
22:52
Yaşattığınız gurur yeter A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi
Yaşattığınız gurur yeter! A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 07:49:02. #7.11#
SON DAKİKA: Taraftarla burun buruna! Ali Koç'un zor anları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.