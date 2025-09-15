Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. En-Nesyri'nin golüyle gelen galibiyet sonrası tribünlerde Ali Koç'a yönelik tepkiler dikkat çekti.
Mücadelede Trabzonspor'un attığı bir gol, hakem kararıyla iptal edilince büyük tartışmalara neden oldu. Karar bordo-mavili cephede tepkiyle karşılandı.
Maçın ardından stat çıkışında Fenerbahçe taraftarı, Başkan Ali Koç'a istifaya çağırarak, "Yetmedi mi başkan, yetmedi mi?" şeklinde tezahüratlar yaptı.
Taraftarla burun buruna! Ali Koç'un zor anları
