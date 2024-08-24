Taraftarlar çıldırdı! Acun'un Ferdi Kadıoğlu hakkındaki o sözlerine tepki yağıyor - Son Dakika
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Spor

Taraftarlar çıldırdı! Acun'un Ferdi Kadıoğlu hakkındaki o sözlerine tepki yağıyor

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Fenerbahçeli taraftarlar Acun Ilıcalı'nın, Ferdi Kadıoğlu hakkındaki, "30 milyon euroluk teklifler bizim için artık normal ve bizi heyecanlandırmıyor" sözlerini gündeme getirdi. Sarı-lacivertliler, "Hani 30 milyondan fazlasına gidecekti", "Niye ucuza verdiniz o zaman" şeklinde yorumlar yaparak Acun Ilıcalı'yı eleştirdi.

24.08.2024 11:44
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun, İngiliz ekibi Brighton'a transferi resmi olarak bitmeye artık çok yakın.

Ferdi İngiliz kulübü ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İngiltere'ye gitti. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere'ye gidecektir" denildi.

ACUN'UN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Ferdi'ye yaklaşık 30 milyon euro bonservis bedeli ödenecek olan yıldız futbolcunun gidişi sonrası akıllara Acun Ilıcalı'nın sözleri geldi.

"BİZİ HEYECANLANDIRMIYOR" DEMİŞTİ

Acun, Ferdi Kadıoğlu hakkında geçtiğimiz aylarda açıklama yapmış ve bonservis bedelini belirlemişti. Ilıcalı, "Ferdi'ye gelen 30 milyon euroluk teklifler bizim için artık normal ve bizi heyecanlandırmıyor" demişti. Acun'un bu sözleri sonrası taraftarlar devreye girdi. Sarı-lacivertliler, "Hani 30 milyondan fazlasına gidecekti", "Niye ucuza verdiniz o zaman" şeklinde yorumlar yaparak Acun Ilıcalı'yı eleştirdi.

Taraftarlar çıldırdı! Acun\'un Ferdi Kadıoğlu hakkındaki o sözlerine tepki yağıyor

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Son Dakika Spor Taraftarlar çıldırdı! Acun'un Ferdi Kadıoğlu hakkındaki o sözlerine tepki yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Talat Yelbuz: BRIGTON GİBİ 4.SINIF BIR TAKİMA GIDIYIR BIRDE DUNYA DEVINDEN BIR BASKA DUNYA DEVINE GIDEN SACHA BOEY ILE KIYASLANIYIR KUS AKLI 91 65 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Birilerinin işi gücü FB düşmanlığı yapmak.bende ferdinin kalmasını isterdim ancak bonuslarla 39 milyon Euro az para değil.birileti sözde barış alperi 35,40a satacaklardı ne oldu boş laf laff 53 39 Yanıtla
  • Merdo: Ya haber yapmak için haber yapıyorlar adam tabi öyle diyecek bu konuşmaların İngiltere’den duyulmuyor mu fiyatı yükseltmeleri için politika yapıyor.Hangi Türk futbolcuya 30m üzeri fiyat verdiler.Ferdi ilk olacak. 24 8 Yanıtla
  • Çelikk: ferdi boş insan 6 26 Yanıtla
  • Emin Erol: Ne var bunda tepki gösterecek yalan haber yapmayın 20 4 Yanıtla
  • Osman Bicer: Bir Galatasaray taraftarı olarak söylüyorum; Ferdi harika bi gelişim gösterdi ve çok ahlaklı bir futbolcu elbette idealleri olacak klübüne de hatırı sayılır para kazandırdı. Geri boş laf inşallah sakatlanmadan problem yasamadan kariyerine devam eder. 22 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: BARIS ALPER I NEDEN SATALIM ZATEN BUZE ŞAMPİYON LAR LIGINDE EN AZ 30 KAZANDIRACAK KUSLAR SATMAK ZORUNDA CUNKU ANALARININ LIGINDE PARA YOK , ONMAR ŞAMPİYON LAR LIGI HAYALI GORUYORDU AMA AMBAR BOS 3 15 Yanıtla
  • Yunus Özdere: bazı kişiler çok saçma sapan yorumlar yapıyor. Dünya devi değilmişte felanda filanda. 50 mily satılsın İsterse 2 liğ takımına gitsin. Sonraki satıştan pay almak için küçük takıma gitmesi fenerin işine gelir. Arda güler realdan kolay kolay gitmez haliyle sonraki satıştan pay ğeç alınır. 15 1 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Ferdi gitmeyi çok istiyordu olan oldu 11 0 Yanıtla
  • Behzat: yani. 8 0 Yanıtla
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