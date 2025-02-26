Taraftarlar Kaymakam Dalak'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Taraftarlar Kaymakam Dalak'ı Ziyaret Etti

Taraftarlar Kaymakam Dalak\'ı Ziyaret Etti

Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor Taraftarlar Derneği üyeleri, Kaymakam Halil Dalak'ı ziyaret ederek takımın atkısını hediye etti ve futbol üzerine sohbet etti.

26.02.2025 14:26  Güncelleme: 14:28
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Sarıgöl Gençlerbirliği Belediye spor Taraftarlar Derneği üyeleri Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak'ı ziyaret ederek takımın kırmızı-beyaz atkısını hediye etti.

Manisa Süper Amatör Küme Salihli Grubunda mücadele eden ve ligde 6'ncı sırada bulunan Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor Taraftar Grubu Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak'ı makamında ziyaret ederek futbol üzerine sohbet etti. Takım hakkında bilgiler de veren taraftarlar Kaymakam Dalak'a takımın kırmızı beyaz renkli atkısını hediye etti.

Futbol üzerine uzun süre sohbet eden taraftarlar ziyaret sonrası şunları söyledi: "Sarıgöl Kaymakamımız Sayın Halil Dalak'ı ziyaret ederek kendisiyle spor ve takımımız üzerine çok güzel bir muhabbet ettik. Kendisinin spora olan ilgisine hayran kaldık. Umarız kendisinin de Sarıgöl'ümüzdeki görev süresi içinde birlik beraberlik içinde çok güzel işler yapmak nasip olur. Sayın Kaymakamımıza, şehrimize ve insanımıza sahip çıkan duruşu ve destekleri için çok teşekkür ederiz." - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Taraftarlar Kaymakam Dalak'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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