1903'te kurulan ve Türkiye'nin en eski spor kulübü unvanını taşıyan Beşiktaş, logosunda birtakım değişikliklere gitti. Çalkantılı günler geçiren siyah-beyazlıların bu hamlesi taraftarları kızdırdı.
Siyah-beyazlı kulübün eski iletişim direktörü Okay Karacan, geçtiğimiz günlerde kulübün logosunun değiştirildiğini açıklamıştı. Karacan, bu değişikliği "Biz logoyu değiştirdik, açıklayamadık ya..." sözleriyle serzenişte bulunarak duyurmuştu. Okay Karacan'ın bahsettiği değişiklikler şu şekilde;
Beşiktaş'ın logosunun yeni hali, resmi olarak tescil edilmediği için yalnızca BJK Super APP uygulaması ve uygulamanın sosyal medya hesaplarında kullanılıyor.
Öte yandan yapılan değişikliklerin taraftarlarca "kayda değer" bulunmaması da sosyal medyada ayrı bir tartışma konusu oldu. Siyah-Beyazlı futbolseverler, logoda göze çarpan herhangi bir değişiklik olmadığından ve duyurunun iyi yapılamadığından dert yanarak yönetimi topa tuttu.
Son Dakika › Spor › Taraftarlar kıyameti kopardı: Beşiktaş'ın logosu değişti - Son Dakika
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