Üye Girişi
Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi - Son Dakika

Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi

23.12.2021 16:20
Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi

Adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Vedat Muriqi, İstanbul'da. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla taraftarları heyecana boğan Kosovalı golcünün transfer mi yoksa tatil için mi Türkiye'ye geldiği bilinmiyor.

Fenerbahçe'de Lazio'ya transfer olan ancak İtalya'da hayal kırıklığı yaratan Vedat Muriqi'in Süper Lig'e geri dönmesi gündemde. Kosovalı yıldız da yaptığı son paylaşımla hakkında çıkan iddiaları alevlendirdi.

TÜRKİYE'YE NEDEN GELDİĞİ BİLİNMİYOR

Vedat Muriqi, İstanbul'a geldiğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan yıldız golcünün, transfer için mi yoksa tatil amaçlı mı Türkiye'ye geldiği henüz bilinmiyor.

Vedat Muriqi, Fenerbahçe, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Televizyonunuzu yalamak ister misiniz? İşte yalanabilir televizyon teknolojisi Televizyonunuzu yalamak ister misiniz? İşte yalanabilir televizyon teknolojisi         
16:13
Kaçırılan engelli genç kız elleri kolları bağlı bulundu! Müge müjdeyi verince, stüdyodakiler bayram etti Kaçırılan engelli genç kız elleri kolları bağlı bulundu! Müge müjdeyi verince, stüdyodakiler bayram etti         
16:06
Merkez Bankası rezervleri 6 milyar 17 milyon dolar azaldı! İşte kasadaki miktar Merkez Bankası rezervleri 6 milyar 17 milyon dolar azaldı! İşte kasadaki miktar         
14:58
Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde! Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde!         
13:53
Kemal Kılıçdaroğlu: Baharı yaşıyorsunuz, daha zamları görmediniz Kemal Kılıçdaroğlu: Baharı yaşıyorsunuz, daha zamları görmediniz         
13:20
Eşini öldüren kocaya ikinci kez iyi hal ve tahrik indirimi uygulandı Eşini öldüren kocaya ikinci kez iyi hal ve tahrik indirimi uygulandı         
12:59
Süperstar Ajda Pekkan'dan "normal hayat" özlemi: Pazara gitmek istiyorum Süperstar Ajda Pekkan'dan "normal hayat" özlemi: Pazara gitmek istiyorum         
12:23
Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü         
12:20
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor         
10:46
"Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti         
10:24
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51

Son Dakika Haberleri
16:17 Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum
16:13 Televizyonunuzu yalamak ister misiniz? İşte yalanabilir televizyon teknolojisi
16:01 Emniyetin partisinde kadın meslektaşının tweerk yaptığı ABD'li polis amirinin başı dertte
15:53 Trabzonspor'da şampiyonluk yolunda ağır kayıp!
15:45 Şarkıcıları da oyuncuları da solladılar! 2021'in "en"lerine 2 televizyoncu ilk sıralarda
15:33 Google dolar kurunu gizlemeye başladı
15:29 Son Dakika: Türk Sanat Müziği sanatçısı Faruk Tınaz, 65 yaşında yaşamını yitirdi
15:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sahipsiz hayvanların yeri barınaktır
15:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi
15:01 CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 16:25:46. #1.12#
SON DAKİKA: Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement