Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'de Lazio'ya transfer olan ancak İtalya'da hayal kırıklığı yaratan Vedat Muriqi'in Süper Lig'e geri dönmesi gündemde. Kosovalı yıldız da yaptığı son paylaşımla hakkında çıkan iddiaları alevlendirdi.

TÜRKİYE'YE NEDEN GELDİĞİ BİLİNMİYOR

Vedat Muriqi, İstanbul'a geldiğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan yıldız golcünün, transfer için mi yoksa tatil amaçlı mı Türkiye'ye geldiği henüz bilinmiyor.