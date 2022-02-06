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Tarih kitapları yazacak! Afrika Uluslar Kupası finalinde hakemden Salah'a benzeri görülmemiş hareket - Son Dakika

Tarih kitapları yazacak! Afrika Uluslar Kupası finalinde hakemden Salah'a benzeri görülmemiş hareket

06.02.2022 23:12
Tarih kitapları yazacak! Afrika Uluslar Kupası finalinde hakemden Salah'a benzeri görülmemiş hareket

Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal ile Mısır karşı karşıya geldi. Mücadeleye 36. dakikada maçın hakemi Gomes'in Salah'a yaptığı hareket damga vurdu. Hakem, bir pozisyon sonrası itirazda bulunan Salah'a elindeki kartı ve düdüğü "Al sen yönet" der gibi uzattı. Yaşanan ilginç anlar sosyal medyada da ilgi topladı.

Senegal ile Mısır arasında oynanan Afrika Uluslar Kupası finaline maçın hakemi Miguel Gomes damga vurdu. Karşılaşmanın 36. dakikasında Gomes ile Salah arasında yaşanan benzeri görülmemiş diyalog sosyal medyada da çok konuşulan konular arasına girdi.

HAKEM , DÜDÜĞÜNÜ VE KARTINI SALAH'A UZATTI

Bir pozisyon sonrası maçın hakemine ısrarlı itirazlarda bulunan Mısır'ın yıldızı Salah, hakemden beklemediği bir reaksiyon aldı. Karşılaşmanın hakemi Miguel Gomes, yıldız futbolcunun bitmek bilmeyen itirazları sonrası elindeki kartı ve düdüğü "Al sen yönet" dercesine uzattı. Yaşanan ilginç anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Tarihe geçen an! Afrika Uluslar Kupası finalinde hakemden Salah'a benzeri görülmemiş hareket
Görüntü: TRT Spor
Tarihe geçen an! Afrika Uluslar Kupası finalinde hakemden Salah'a benzeri görülmemiş hareket
Görüntü: TRT Spor
Tarihe geçen an! Afrika Uluslar Kupası finalinde hakemden Salah'a benzeri görülmemiş hareket
Görüntü: TRT Spor
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Senegal, Afrika, Gomes, Mısır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tarih kitapları yazacak! Afrika Uluslar Kupası finalinde hakemden Salah'a benzeri görülmemiş hareket - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Tarih kitapları yazacak! Afrika Uluslar Kupası finalinde hakemden Salah'a benzeri görülmemiş hareket - Son Dakika
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