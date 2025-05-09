Tarih yazmaya son 40 dakika! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırdı - Son Dakika
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Spor

Tarih yazmaya son 40 dakika! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırdı

Tarih yazmaya son 40 dakika! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi\'nde adını finale yazdırdı

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Tenerife'yi 90-80 mağlup ederek finale yükseldi. Galatasaray'ın rakibi AEK ile Unicaja Malaga maçının galibi olacak.

09.05.2025 19:54
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FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi yarı finalinde temsilcimiz Galatasaray, İspanyol ekibi La Laguna Tenerife ile karşı karşıya geldi. Atina'daki Sunel Arena'da oynanan mücadeleyi Galatasaray, 15 sayı geriden gelerek 90-80 kazandı.

Atina'daki SUNEL Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde La Laguna Tenerife orta mesafe atışlarda etkili performans sergilerken, Galatasaray ise fizik üstünlüğünü kullanarak sayılara ulaştı. Maçı başa baş getirse de Galatasaray, Lluis Costa'nın son saniye üçlüğü ile ikinci çeyreğe 4 sayı farkla geride girdi: 24-20.

İkinci çeyrekte La Laguna Tenerife, ilk çeyrekteki başarılı atışlarına devam etti. Boyalı alanda üst üste sayılar bulan İspanya temsilcisi, kenardan oyunlarda da etkili olunca ilk yarının bitimine 04.59 kala fark 15 sayıya kadar çıktı: 40-25. Galatasaray ise ilk çeyreğe göre savunmada daha durgun bir görüntü çizse de bitime 02.24 kala 12-0'lık seriyle 15 sayılık farkı 3 sayıya indirdi: 40-37. Farkın çok açılmasına da izin vermeyen sarı-kırmızılar, soyunma odasına moralli girdi: 43-40.

Maç boyunca geriden gelen Galatasaray, üçüncü çeyrekte 04.06 kala ikili oyunla farkı 12 sayıya kadar çıkararak maçın hakimiyetini eline aldı: 49-61. Bu periyotta Galatasaray'da Ebuka Izundu dikkat çeken isim oldu. Bitime saniyeler kala sarı-kırmızılı ekip Michael Young ile bulduğu üçlükle son çeyreğe 55-64 önde girdi.

Son çeyrekte de Galatasaray etkili oyununa devam etti. Başlangıçta Buğrahan Tuncer'in sayılarıyla farkı açan sarı-kırmızılı ekip, 06.32 kala bu kez James Palmer Jr ile farkı 17 sayıya kadar çıkardı: 60-77. Mücadelenin bitimine az bir süre kala sarı-kırmızılı ekip, Will Cummings ve James Palmer Jr'ın etkili oyunlarıyla durumu 90-73'e getirdi. La Laguna Tenerife farkı 10 sayıya indirse de Galatasaray parkeden 90-80 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

FİNAL PAZAR GÜNÜ

11 Mayıs Pazar günü yine Sunel Arena'da final maçına çıkacak Galatasaray'ın rakibi AEK ile Unicaja Malaga maçının galibi olacak.

ERGİN ATAMAN DA İZLEDİ

Galatasaray'ın eski başantrenörü Ergin Ataman, Tenefire - Galatasaray maçında Sarı-kırmızılıları desteklemek için Sunel Arena'da yerini aldı.

Tarih yazmaya son 40 dakika! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırdı

Galatasaray, Basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tarih yazmaya son 40 dakika! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Adanmış hayatların umudu şanlı Galatasaray 25 13 Yanıtla
  • Ebuturap:
    mayıslar bizimdir 15 9 Yanıtla
  • barış özcan:
    Günümüzde dört farklı turnuva vardır piramitte: 1. seviyedeki EuroLeague, 2. seviyedeki EuroCup, FIBA'nın 2. seviye ilan ettiği (tartışmalıdır, Euroleague Basketball tarafından 3. seviye olarak sayılır) kendi turnuvası olan Şampiyonlar Ligi ve 4. seviyedeki FIBA Europe Cup. 5 1 Yanıtla
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