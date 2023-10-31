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8. kez Ballon d'Or'u kazanan Lionel Messi'den ilk sözler: Rüyam ve hayalimdi - Son Dakika

8. kez Ballon d'Or'u kazanan Lionel Messi'den ilk sözler: Rüyam ve hayalimdi

Son Güncelleme: 31.10.2023 08:19

Ballon d'Or'u 8. kez kazanarak tarihi bir başarıya imza atan Lionel Messi, omuz omuza Dünya Kupası'nı kazandığı arkadaşlarına özel olarak teşekkür etti. Arjantinli yıldız yaptığı açıklamada, ''Arjantin'i dünya kupasında şampiyonluğa taşıdığımız için çok gururluyum. Eşime, çocuklarıma, aileme, beni destekleyen tüm taraftarlara teşekkür ederim. Bu benim rüyam ve hayalimdi.'' ifadelerini kullandı.

Dünyanın en prestijli futbol ödüllerinden Ballon d'Or 2023'ün kazananı belli oldu. Lionel Messi 8. kez büyük ödülün sahibi oldu. Arjantinli yıldız, ödül töreninde yaptığı konuşmada rüyasını gerçekleştirdiğini belirtti.

"ÇOK GURURLUYUM"

Messi yaptığı açıklamada, "Kylian da çok özel bir performans sergiledi. Diğer arkadaşlar da aynı şekilde. Bugün burada birçok önemli ismi görüyorum. Birçok başarı kazanmış oyuncular bugün burada. Bu fırsatı bana sunduğunuz için çok teşekkür ederim. Uzun yıllar futbol oynadım. Kariyerim boyunca çok özel anlar yaşadım. Dünya kupası çok özeldi Arjantin milli takımıyla. Arjantin'i dünya kupasında şampiyonluğa taşıdığımız için çok gururluyum. Eşime, çocuklarıma, aileme, beni destekleyen tüm taraftarlara teşekkür ederim. Bu benim rüyam ve hayalimdi." dedi.

"İNANCINIZI ASLA KAYBETMEYİN"

Arjantinli yıldız ayrıca, "Hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin. Hayal kurmak çok önemli. Başaracağınıza olan inancınızı asla kaybetmeyin. Zor zamanlar olacak. Tüm önemli takımlar ve futbolcular hikayeyi hep böyle yazmıştır. Tabii ki karmaşık dönemler de yaşıyorsunuz hayatınızda ama denemek, denemek, denemek çok önemli. Bunu bırakmamak çok önemli. Ben de denedim ve sonunda başardım." ifadelerini kullandı.

Törenden kareler:

Tarihi başarı sonrası Lionel Messi'den ilk sözler: Rüyam ve hayalimdi
Tarihi başarı sonrası Lionel Messi'den ilk sözler: Rüyam ve hayalimdi
Tarihi başarı sonrası Lionel Messi'den ilk sözler: Rüyam ve hayalimdi
Tarihi başarı sonrası Lionel Messi'den ilk sözler: Rüyam ve hayalimdi
Tarihi başarı sonrası Lionel Messi'den ilk sözler: Rüyam ve hayalimdi
Tarihi başarı sonrası Lionel Messi'den ilk sözler: Rüyam ve hayalimdi

Lionel Messi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 8. kez Ballon d'Or'u kazanan Lionel Messi'den ilk sözler: Rüyam ve hayalimdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 8. kez Ballon d'Or'u kazanan Lionel Messi'den ilk sözler: Rüyam ve hayalimdi - Son Dakika
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